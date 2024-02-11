Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом, Соболь сыграл весь матч
Антверпен отгрузил 4 безответных мяча в ворота Моленбека
Вечером 11 февраля проходят матчи 25-го тура чемпионата Бельгии.
Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме.
Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе и сыграл весь матч за Генк.
Антверпен отгрузил 4 безответных мяча в ворота Моленбека (4:0). Дубль с пенальти оформил Тоби Алдервейрелд.
Лидеры чемпионата: Сен-Жилуаз (59), Андерлехт (48), Брюгге (44), Антверпен (44), Гент (39), Генк (37).
Чемпионат Бельгии
25-й тур, 11 февраля
Мехелен – Генк – 1:1
Голы: Схофс, 38 – Арокодаре, 32
РВД Моленбек – Антверпен – 0:4
Голы: Алдервейрелд, 15 (пен), 53 (пен), Янссен, 36, Ондрейка, 45
Турнирная таблица
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