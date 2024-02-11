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Чемпионат Бельгии
Мехелен
11.02.2024 17:00 – FT 1 : 1
Генк
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Бельгия
11 февраля 2024, 19:45 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:48
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0

Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом, Соболь сыграл весь матч

Антверпен отгрузил 4 безответных мяча в ворота Моленбека

11 февраля 2024, 19:45 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:48
45
0
Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом, Соболь сыграл весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуард Соболь

Вечером 11 февраля проходят матчи 25-го тура чемпионата Бельгии.

Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе и сыграл весь матч за Генк.

Антверпен отгрузил 4 безответных мяча в ворота Моленбека (4:0). Дубль с пенальти оформил Тоби Алдервейрелд.

Лидеры чемпионата: Сен-Жилуаз (59), Андерлехт (48), Брюгге (44), Антверпен (44), Гент (39), Генк (37).

Чемпионат Бельгии

25-й тур, 11 февраля

Мехелен – Генк – 1:1

Голы: Схофс, 38 – Арокодаре, 32

РВД Моленбек – Антверпен – 0:4

Голы: Алдервейрелд, 15 (пен), 53 (пен), Янссен, 36, Ондрейка, 45

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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