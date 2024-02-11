Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом, Соболь сыграл весь матч

Вечером 11 февраля проходят матчи 25-го тура чемпионата Бельгии.

Генк на выезде разошелся миром с Мехеленом (1:1). Команды обменялись голами в первом тайме.

Украинский защитник Эдуард Соболь вышел в основном составе и сыграл весь матч за Генк.

Антверпен отгрузил 4 безответных мяча в ворота Моленбека (4:0). Дубль с пенальти оформил Тоби Алдервейрелд.

Лидеры чемпионата: Сен-Жилуаз (59), Андерлехт (48), Брюгге (44), Антверпен (44), Гент (39), Генк (37).

Чемпионат Бельгии

25-й тур, 11 февраля

Мехелен – Генк – 1:1

Голы: Схофс, 38 – Арокодаре, 32

РВД Моленбек – Антверпен – 0:4

Голы: Алдервейрелд, 15 (пен), 53 (пен), Янссен, 36, Ондрейка, 45

Турнирная таблица