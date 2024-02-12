Лига 1. Лион совершил камбэк, Монако трижды забил Ницце
В чемпионате Франции завершился 21-й тур
В чемпионате Франции завершились матчи 21-го тура.
Центральным поединком дня была встреча «Ниццы» и «Монако». Хозяева до этого поединка пропустили 11 голов за 20 встреч, однако в игре с «монегасками» оборона команды Франческо Фариоли не блистала. Гости забили трижды и оформили победу.
Также стоит отметить успех «Лиона». «Ткачи» дожали «Монпелье» в конце матча.
Чемпионат Франции. 21-й тур. 11 февраля.
Ницца – Монако – 2:3
Голы: Лаборде (37 пен), Гессан (74) – Закария (16, 50), Головин (77)
Удаление: Данте (54) – ...
Монпелье – Лион – 1:2
Голы: Норден (23) – Ляказетт (74), Какере (82)
Лорьян – Реймс – 2:0
Голы: Бамба (69), Бакайоко (84)
Тулуза – Нант – 1:2
Голы: Даллинга (90+6) – Мохамед (2), Кадевере (51)
Клермон – Брест – 1:1
Голы: Кье (69) – Лис-Мелу (50)
Удаление: Рашани (87) – Бизот (87)
Гавр – Ренн – 0:1
Гол: Буриго (60)
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