Лига 1. Лион совершил камбэк, Монако трижды забил Ницце

В чемпионате Франции завершились матчи 21-го тура.

Центральным поединком дня была встреча «Ниццы» и «Монако». Хозяева до этого поединка пропустили 11 голов за 20 встреч, однако в игре с «монегасками» оборона команды Франческо Фариоли не блистала. Гости забили трижды и оформили победу.

Также стоит отметить успех «Лиона». «Ткачи» дожали «Монпелье» в конце матча.

Чемпионат Франции. 21-й тур. 11 февраля.

Ницца – Монако – 2:3

Голы: Лаборде (37 пен), Гессан (74) – Закария (16, 50), Головин (77)

Удаление: Данте (54) – ...

Монпелье – Лион – 1:2

Голы: Норден (23) – Ляказетт (74), Какере (82)

Лорьян – Реймс – 2:0

Голы: Бамба (69), Бакайоко (84)

Тулуза – Нант – 1:2

Голы: Даллинга (90+6) – Мохамед (2), Кадевере (51)

Клермон – Брест – 1:1

Голы: Кье (69) – Лис-Мелу (50)

Удаление: Рашани (87) – Бизот (87)

Гавр – Ренн – 0:1

Гол: Буриго (60)

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