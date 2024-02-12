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Чемпионат Германии
Хоффенхайм
11.02.2024 18:30 – FT 1 : 1
Кельн
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Германия
12 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 02:22
37
0

Бундеслига. Штутгарт закрепился в зоне ЛЧ, Кельн не удержал победу

Аутсайдеры не смогли улучшить свое турнирное положение

12 февраля 2024, 02:20 | Обновлено 12 февраля 2024, 02:22
37
0
Бундеслига. Штутгарт закрепился в зоне ЛЧ, Кельн не удержал победу
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в Бундеслиге состоялось всего две встречи.

«Штутгарт» на домашней арене уверенно разобрался с аутсайдером «Майнцем». Гости забили гол престижа, когда исход игры был уже решен.

Ещё один аутсайдер «Кельн» отправился в гости к «Хоффенхайму». «Козлы» заработали важный для себя балл в копилку, однаку могло все быть гораздо лучше, ведь хозяева спаслись буквально за несколько мгновений до финального свистка.

Чемпионат Германии. 21-й тур. 11 февраля.

Штутгарт – Майнц 3:1

Голы: Миттельштадт (45+2), Льюелинг (45+5), Ундав (73) – Ажорк (76)

Хоффенхайм – Кельн 1:1

Голы: Крамарич (90+4) – Финкгрефе (79)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хоффенхайм).
79’
ГОЛ ! Мяч забил Макс Финкгрефе (Кельн).
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Источник Sport.ua
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