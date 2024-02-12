Бундеслига. Штутгарт закрепился в зоне ЛЧ, Кельн не удержал победу
Аутсайдеры не смогли улучшить свое турнирное положение
11 февраля в Бундеслиге состоялось всего две встречи.
«Штутгарт» на домашней арене уверенно разобрался с аутсайдером «Майнцем». Гости забили гол престижа, когда исход игры был уже решен.
Ещё один аутсайдер «Кельн» отправился в гости к «Хоффенхайму». «Козлы» заработали важный для себя балл в копилку, однаку могло все быть гораздо лучше, ведь хозяева спаслись буквально за несколько мгновений до финального свистка.
Чемпионат Германии. 21-й тур. 11 февраля.
Штутгарт – Майнц 3:1
Голы: Миттельштадт (45+2), Льюелинг (45+5), Ундав (73) – Ажорк (76)
Хоффенхайм – Кельн 1:1
Голы: Крамарич (90+4) – Финкгрефе (79)
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