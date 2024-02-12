Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
11 февраля «орлы» сыграли вничью с «Виторией Гимараеш» со счетом 2:2
11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами «Витория Гимараеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.
После завершения встречи статистический портал WhoScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.
За матч Трубин, помимо двух пропущенных голов, 30 раз дотронулся до мяча, отдал 12 точных передачи из 18 (67%), дважды вынес мяч и сделал 4 сейва.
Лучшим игроком поединка стал автор двух ассистов в составе «Бенфики» Анхель Ди Мария (7.8).
Оценки WhoScored за матч Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2
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