Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами «Витория Гимараеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал WhoScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

За матч Трубин, помимо двух пропущенных голов, 30 раз дотронулся до мяча, отдал 12 точных передачи из 18 (67%), дважды вынес мяч и сделал 4 сейва.

Лучшим игроком поединка стал автор двух ассистов в составе «Бенфики» Анхель Ди Мария (7.8).

Оценки WhoScored за матч Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2