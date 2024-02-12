Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Португалия
12 февраля 2024, 01:51 |
68
0

Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии

11 февраля «орлы» сыграли вничью с «Виторией Гимараеш» со счетом 2:2

12 февраля 2024, 01:51 |
68
0
Сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария и Анатолий Трубин

11 февраля состоялся матч 21-го тура чемпионата Португалии между командами «Витория Гимараеш» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер «орлов» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе.

После завершения встречи статистический портал WhoScore поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

За матч Трубин, помимо двух пропущенных голов, 30 раз дотронулся до мяча, отдал 12 точных передачи из 18 (67%), дважды вынес мяч и сделал 4 сейва.

Лучшим игроком поединка стал автор двух ассистов в составе «Бенфики» Анхель Ди Мария (7.8).

Оценки WhoScored за матч Витория Гимараеш – Бенфика – 2:2

По теме:
Чемпионат Потругалии. Спортинг поиздевался над Брагой, победа Риу Аве
Водное поло в Португалии. Трубин пропустил дважды, Бенфика вырвала ничью
Не лучший в Дженоа? Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой
Анатолий Трубин Анхель Ди Мария Витория Гимараеш Бенфика чемпионат Португалии по футболу оценки WhoScored
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ-2024. Пидручный и Дудченко – в топ-25 персьюта, победа Йоханнеса Бё
Биатлон | 11 февраля 2024, 18:48 11
ЧМ-2024. Пидручный и Дудченко – в топ-25 персьюта, победа Йоханнеса Бё
ЧМ-2024. Пидручный и Дудченко – в топ-25 персьюта, победа Йоханнеса Бё

Норвежцы снова забрали все три медали

Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча
Футбол | 12 февраля 2024, 00:55 0
Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча
Нигерия – Кот-д'Ивуар – 1:2. Финал Кубка Африки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор решающего поединка Кубка африканских наций

С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11.02.2024, 19:41
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Бокс | 11.02.2024, 17:55
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Футбол | 11.02.2024, 07:18
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 6
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
Реал – Жирона – 4:0. Лунин и Ко деклассировали жиронцев. Видео голов, обзор
10.02.2024, 22:34 7
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
11.02.2024, 05:12 1
Футбол
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
11.02.2024, 11:34 14
Хоккей
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 2
Бокс
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем