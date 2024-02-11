Италия11 февраля 2024, 23:37 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:42
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ВИДЕО. Фиорентина и Болонья устроили разгром соперникам в Серии A
11 февраля состоялись несколько матчей 24-го тура Серии A
11 февраля 2024, 23:37 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:42
65
0
11 февраля состоялись несколько матчей 24-го тура Серии A.
Фиорентина и Болонья устроили разгром соперников, отгрузив 5 и 4 мячей соответственно.
А вот матч между Монцей и Вероной завершился вничью (0:0).
Серия A. 24-й тур, 11 февраля
Фиорентина – Фрозиноне – 5:1
Голы: Белотти, 16, Иконе, 19, Мартинес Кварта, 43, Гонсалес, 53, Барак, 85 – Маццителли, 66
Болонья – Лечче – 4:0
Голы: Бейкема, 5, Орсолини, 27, 49, Одгор, 82.
Монца – Верона – 0:0
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Бёкема (Болонья).
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