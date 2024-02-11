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  4. ВИДЕО. Фиорентина и Болонья устроили разгром соперникам в Серии A
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Италия
11 февраля 2024, 23:37 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:42
65
0

ВИДЕО. Фиорентина и Болонья устроили разгром соперникам в Серии A

11 февраля состоялись несколько матчей 24-го тура Серии A

11 февраля 2024, 23:37 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:42
65
0
ВИДЕО. Фиорентина и Болонья устроили разгром соперникам в Серии A
Getty Images/Global Images Ukraine. Фиорентина

11 февраля состоялись несколько матчей 24-го тура Серии A.

Фиорентина и Болонья устроили разгром соперников, отгрузив 5 и 4 мячей соответственно.

А вот матч между Монцей и Вероной завершился вничью (0:0).

Серия A. 24-й тур, 11 февраля

Фиорентина – Фрозиноне – 5:1

Голы: Белотти, 16, Иконе, 19, Мартинес Кварта, 43, Гонсалес, 53, Барак, 85 – Маццителли, 66

Болонья – Лечче – 4:0

Голы: Бейкема, 5, Орсолини, 27, 49, Одгор, 82.

Монца – Верона – 0:0

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Сэм Бёкема (Болонья).
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Источник Sport.ua
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