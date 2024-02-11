44-летний бывший украинский комментатор MEGOGO и экс-работник телеканала «Интер» Роман Кадемин, который в свое время работал на топовых футбольных и боксерских матчах, выпустил видео в своих социальных сетях, которое вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе.

Кадемин попытался объяснить, почему выехал за границу, а главное, почему не собирается возвращаться в Украину.

По его словам, он «никому ничего не должен, а воевать за коррупционеров не собирается».

Летом 2023 года Кадемин выпустил интервью с Иваном Ордецом, который известен своими скандальными высказываниями про войну на территории Украины, которую развязала россия.

ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину