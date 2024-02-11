ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
Ранее Роман Кадемин пытался отбелить Ивана Ордеца
44-летний бывший украинский комментатор MEGOGO и экс-работник телеканала «Интер» Роман Кадемин, который в свое время работал на топовых футбольных и боксерских матчах, выпустил видео в своих социальных сетях, которое вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе.
Кадемин попытался объяснить, почему выехал за границу, а главное, почему не собирается возвращаться в Украину.
По его словам, он «никому ничего не должен, а воевать за коррупционеров не собирается».
Летом 2023 года Кадемин выпустил интервью с Иваном Ордецом, который известен своими скандальными высказываниями про войну на территории Украины, которую развязала россия.
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
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Возможно, команда сыграет два матча
Гівн@к який просто втік з країни ще і оправдовуєттся.
Якщо усі так по втікають зі своєї країни тоді і країни у нас не буде ...
Тут навіть і пояснювати нічого не потрібно ..
хотя там все получали
даже у честнейшего Петра Алексеевича, на канале честных новын журналисты получали черную зарплату на специальную карточку, а по белому получали копейки.