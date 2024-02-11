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  4. ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 23:28 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:32
2212
4

ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину

Ранее Роман Кадемин пытался отбелить Ивана Ордеца

11 февраля 2024, 23:28 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:32
2212
4
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
Screenshot. Роман Кадемин

44-летний бывший украинский комментатор MEGOGO и экс-работник телеканала «Интер» Роман Кадемин, который в свое время работал на топовых футбольных и боксерских матчах, выпустил видео в своих социальных сетях, которое вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе.

Кадемин попытался объяснить, почему выехал за границу, а главное, почему не собирается возвращаться в Украину.

По его словам, он «никому ничего не должен, а воевать за коррупционеров не собирается».

Летом 2023 года Кадемин выпустил интервью с Иваном Ордецом, который известен своими скандальными высказываниями про войну на территории Украины, которую развязала россия.

ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину

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видео Роман Кадемин российско-украинская война
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Vitaliy_yatsenko
Поки є подушка безпеки він почуває себе добре. Але будь-які накопичення без роботи закінчуються. І можна передбачити, що він поїде працевлаштовуватись до північних сусідів. І буде там розповідати, як його утискали. На цьому і зароблятиме на життя. Там таких багато зараз.
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0
Выталкиватель парашутистов
У меня есть очень много знакомых среди сокопоставленных чиновников. И самое невероятное то, что ни один из родственников этих людей не пошел защищать Украину, почти все уехали за пределы нашей страны чтобы не погибнуть на фронте. Так что этого журналиста можно понять - почему он должен погибать за бизнес Ахметова, Ермака,Колмойского, Зеленского, Фирташа или Пинчука, сами они ведь воевать за свои капиталы не пойдут, воевать будут простые украинцы... Я вот тоже готов пойти в окопы, но только вместе с каким-то народным депутатом,или,на худой конец - с каким-то заместителем министра....Но это все из области ненаучной фантастики...
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0
Voxa Hvedyk
Уже жалію що подивився довге відео.
Гівн@к який просто втік з країни ще і оправдовуєттся.
Якщо усі так по втікають зі своєї країни тоді і країни у нас не буде ...
Тут навіть і пояснювати нічого не потрібно ..
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-1
Gargantua
сам то он честный, зарплату в конверте не получал, когда на телевидении работал ))
хотя там все получали
даже у честнейшего Петра Алексеевича, на канале честных новын журналисты получали черную зарплату на специальную карточку, а по белому получали копейки.
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-4
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