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  4. ОРДЕЦ: «Я хотел покинуть московское динамо. Но я не мог разорвать контракт»
Германия
09 июня 2023, 21:01 |
1628
17

ОРДЕЦ: «Я хотел покинуть московское динамо. Но я не мог разорвать контракт»

Украинский защитник «Бохума» прервал молчание

09 июня 2023, 21:01 |
1628
17
ОРДЕЦ: «Я хотел покинуть московское динамо. Но я не мог разорвать контракт»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

30-летний украинский защитник немецкого футбольного клуба «Бохум» Иван Ордец рассказал, как покидал московское «динамо»:

«После 24 февраля 2022 года я решил для себя, что не буду больше здесь играть. Мы решили это всей семьей, было очень тяжело. Можно сказать, что что-то умерло внутри меня.

Я позвонил в клуб и объявил о своей позиции. Конечно же я хотел покинуть московское «динамо», но на тот момент все что я мог сделать – я сделал. Я решил больше не выходить на поле, и мы начали думать о моем будущем. Нужно было найти какую-то команду. Это было не легко.

Мы ждали от ФИФА, когда они выпустят какие-то документы, чтоб футболист мог приостановить свой контракт, либо разорвать его. Но разорвать я его не смог, потому что у меня было 2 года контракта. Мой агент связывался с ФИФА. Они ему сказали, что футболист не имеет право разорвать контракт, только приостановить.

Как только ФИФА выпустило этот регламент, эти правила, то мы на следующий день сразу воспользовались этой функцией. Таким образом я оказался в Германии», – сказал Ордец в интервью Роману Кадемину.

Ордец перешел в «Бохум» из московского «динамо» на правах аренды. Он не разорвал контракт с командой из страны 404, а воспользовался правилом ФИФА о приостановлении соглашения, которое действует до 2024 года. После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Иван не провел ни одного матча за «динамо».

В сезоне 2022/23 Бундеслиги Ордец сыграл 33 матчах в футболке «Бохума», в которых отличился 1 ассистом.

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Иван Ордец Динамо Москва Бохум аренда игрока трансферы Бундеслиги трансферы российско-украинская война
Источник YouTube
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Комментарии 17
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Gargantua
туфта какая то. другие иностранцы просто собрали вещи и сразу уехали.
скорее всего просто жалко денежек было которые капали по очень жирному контракту на 1 млн дол зп в год.
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+4
avk2307
Воронін з того динамо через декілька днів поїхав. А Ордець не зміг. Може не дуже хотів?
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+2
Alex AS
тьфу, трепло
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+2
GloryUkraine
Прорашистський  гімнюк.
Ответить
+1
WildeKater
Ой бедняжка. Он в 2013 контракт на 10 лет подписал или в чём нытьё?
Ответить
+1
Remark
Похоже на исповедь женщины с низкой социальной ответственностью: я видела, что он бандит, занимается преступными делами, угрожает всему миру; и к придачу ко всему украл у меня часть квартиры, и все же я к нему села в машину и думала что мы просто будем пить элитный алкоголь, который он будет сам оплачивать... но, после 24 февраля я вдруг, неожиданно для себя открыла и поняла, что он маньяк.
П. С. Тут вопрос в другом: чё ж ты Ваня садился в машину к преступнику уже зная, что он преступник? 
Ответить
+1
VAR
Ватница вайцеховская,почему так мало минусов нужно больше отрабатывай рубли опзжшные 
Ответить
0
VAR
Любители шарика ,метверчуков и всего узкого ,сейчас начнут минусовать и рубли хозяев отрабатывать 
Ответить
0
VAR
Ватный батальон Монако про братков любителей всего узкого  суркисов третью часть,все смотрели на украинской правде.
Советую посмотреть всей ботофермы  четвертых  
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0
8number
Ви просто нє понімаєте. Нє всьо так однозначно
Ответить
0
VAR
Фрося remark,ты как все под кроватью от военкомата прячешься ?Скинь хоть 100 грн на ВСУ ,а то проигрываешь все на ставках на узких ватных конторах
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-1
VAR
Интервью брал любитель суркисов и телеканалов опзжистов Роман Кадемин ,ну конечно он сейчас в меггого,что-то здесь не так 
Ответить
-5
VAR
Как убежал от узких это уже не важно ,главное что убежал ,вон суркисы каждый день медведчуку любовные смски шлют  ,и бизнес его берегут  
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-5
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