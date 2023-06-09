ОРДЕЦ: «Я хотел покинуть московское динамо. Но я не мог разорвать контракт»

30-летний украинский защитник немецкого футбольного клуба «Бохум» Иван Ордец рассказал, как покидал московское «динамо»:

«После 24 февраля 2022 года я решил для себя, что не буду больше здесь играть. Мы решили это всей семьей, было очень тяжело. Можно сказать, что что-то умерло внутри меня.

Я позвонил в клуб и объявил о своей позиции. Конечно же я хотел покинуть московское «динамо», но на тот момент все что я мог сделать – я сделал. Я решил больше не выходить на поле, и мы начали думать о моем будущем. Нужно было найти какую-то команду. Это было не легко.

Мы ждали от ФИФА, когда они выпустят какие-то документы, чтоб футболист мог приостановить свой контракт, либо разорвать его. Но разорвать я его не смог, потому что у меня было 2 года контракта. Мой агент связывался с ФИФА. Они ему сказали, что футболист не имеет право разорвать контракт, только приостановить.

Как только ФИФА выпустило этот регламент, эти правила, то мы на следующий день сразу воспользовались этой функцией. Таким образом я оказался в Германии», – сказал Ордец в интервью Роману Кадемину.

Ордец перешел в «Бохум» из московского «динамо» на правах аренды. Он не разорвал контракт с командой из страны 404, а воспользовался правилом ФИФА о приостановлении соглашения, которое действует до 2024 года. После начала полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Иван не провел ни одного матча за «динамо».

В сезоне 2022/23 Бундеслиги Ордец сыграл 33 матчах в футболке «Бохума», в которых отличился 1 ассистом.