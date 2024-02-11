11.02.2024 19:30 – FT 1 : 0
Испания11 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:06
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Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании
11 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:06
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В матче 24-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.
Единственный гол в матче забил форвард хозяев Исаак Ромеро на 15-й минуте.
«Атлетико» входит в топ-4 Ла Лиги (48 очков). «Севилья» поднялась на 15-е место (23 очка), немного отдалившись от зоны вылета.
Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля
Севилья – Атлетико – 1:0
Гол: Исаак Ромеро, 15 мин
Видео гола и обзор матча
События матча
15’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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