Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Исаак Ромеро на 15-й минуте.

«Атлетико» входит в топ-4 Ла Лиги (48 очков). «Севилья» поднялась на 15-е место (23 очка), немного отдалившись от зоны вылета.

Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля

Севилья – Атлетико – 1:0

Гол: Исаак Ромеро, 15 мин

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