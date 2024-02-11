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Чемпионат Испании
Севилья
11.02.2024 19:30 – FT 1 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:06
134
0

Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 24-го тура чемпионата Испании

11 февраля 2024, 22:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 23:06
134
0
Севилья – Атлетико – 1:0. Победный мяч Ромеро. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Исаак Ромеро

В матче 24-го тура чемпионата Испании «Севилья» дома обыграла «Атлетико» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил форвард хозяев Исаак Ромеро на 15-й минуте.

«Атлетико» входит в топ-4 Ла Лиги (48 очков). «Севилья» поднялась на 15-е место (23 очка), немного отдалившись от зоны вылета.

Ла Лига. 24-й тур, 11 февраля

Севилья – Атлетико – 1:0

Гол: Исаак Ромеро, 15 мин

Видео гола и обзор матча

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Исаак Ромеро (Севилья).
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Севилья Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Севилья - Атлетико видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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