Севилья – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 11 февраля в 19:30 видеотрансляцию матча 24-го тура Ла Лиги
11 февраля в 19:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Севилья и Атлетико Мадрид.
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Атлетико занимает 4-е место в Ла Лиге, имея 48 очков. Севилья идет в опасной зоне на 16-м месте (20 баллов)
Севилья – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
Стартовые составы
Your XI for #SevillaFCAtleti! ⚔️ pic.twitter.com/wk1DtlWt1D— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 11, 2024
🚨 TEAM NEWS 🚨 pic.twitter.com/SljwFHWWGx— Atlético de Madrid (@atletienglish) February 11, 2024
События матча
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