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Чемпионат Испании
Севилья
11.02.2024 19:30 – 27 1 : 0
Атлетико Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
11 февраля 2024, 19:30 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:34
119
0

Севилья – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 11 февраля в 19:30 видеотрансляцию матча 24-го тура Ла Лиги

11 февраля 2024, 19:30 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:34
119
0
Севилья – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в 19:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Севилья и Атлетико Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Атлетико занимает 4-е место в Ла Лиге, имея 48 очков. Севилья идет в опасной зоне на 16-м месте (20 баллов)

Севилья – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы

События матча

15’
ГОЛ ! Мяч забил Isaac Romero (Севилья).
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Севилья Атлетико Мадрид Севилья - Атлетико Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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