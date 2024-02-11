11 февраля в 19:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Испании, в котором встречаются Севилья и Атлетико Мадрид.

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Атлетико занимает 4-е место в Ла Лиге, имея 48 очков. Севилья идет в опасной зоне на 16-м месте (20 баллов)

Севилья – Атлетико Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы