ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально отдал в аренду 20-летнего северно-македонского полузащитника Решата Рамадани в «Шкендию».



Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 без права выкупа.

Именно из «Шкендии» Решат перешел в «Динамо» в марте прошлого года после того, как тренеры «бело-синих» обратили на него внимание во время спарринга клубов на зимних сборах.

Всего за киевлян Рамадани провел 4 матча, голевыми действиями не отличился.