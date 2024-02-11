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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 21:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:56
3247
2

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб

Решат Рамадани завершит сезона 2023/24 в «Шкендии»

11 февраля 2024, 21:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:56
3247
2
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
ФК Динамо Киев. Решат Рамадани

Киевский футбольный клуб «Динамо» официально отдал в аренду 20-летнего северно-македонского полузащитника Решата Рамадани в «Шкендию».

Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 без права выкупа.

Именно из «Шкендии» Решат перешел в «Динамо» в марте прошлого года после того, как тренеры «бело-синих» обратили на него внимание во время спарринга клубов на зимних сборах.

Всего за киевлян Рамадани провел 4 матча, голевыми действиями не отличился.

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Источник Sport.ua
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Mr Voevudskiy
Очередной топ трансфер)
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Andrii8753754
Какие же дырявые гении, все сборы в основе выходил, что-бы потом его отдать в аренду. Менеджмент Дырнамо не перестает удивлять
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