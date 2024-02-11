Украина. Премьер лига11 февраля 2024, 21:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:56
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ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
Решат Рамадани завершит сезона 2023/24 в «Шкендии»
11 февраля 2024, 21:50 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:56
3247
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Киевский футбольный клуб «Динамо» официально отдал в аренду 20-летнего северно-македонского полузащитника Решата Рамадани в «Шкендию».
Соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24 без права выкупа.
Именно из «Шкендии» Решат перешел в «Динамо» в марте прошлого года после того, как тренеры «бело-синих» обратили на него внимание во время спарринга клубов на зимних сборах.
Всего за киевлян Рамадани провел 4 матча, голевыми действиями не отличился.
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