Не лучший в Дженоа? Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

За матч Руслан, помимо забитого гола, 80 раз дотронулся до мяча, отдал 51 точный пас из 63 (81%), дважды пробил в створ ворот, 1 раз успешно обыграл соперника, 4 раза сфолил, 17 раз потерял владение, выиграл 2 единоборства, заблокировал 1 удар и совершил 1 отбор.

Несмотря на то, что Малиновский стал единственным игроком «Дженоа», который сумел отличиться в этом поединке, украинец не стал лучшим игроком команды. Наивысший бал среди «грифонов» получил автор ассиста на Руслана Милан Бадель (7.4).

Лучшим игроком матча стал Тен Копмейнерс (8.4).

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Аталанта – 1:4