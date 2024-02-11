Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Не лучший в Дженоа? Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой
Италия
11 февраля 2024, 22:35 |
378
0

Не лучший в Дженоа? Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой

11 февраля «грифоны» уступили «Аталанте» 1:4, Руслан забил единственный гол команды

11 февраля 2024, 22:35 |
378
0
Не лучший в Дженоа? Стала известна оценка Малиновского за матч с Аталантой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа».

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.9 баллов.

За матч Руслан, помимо забитого гола, 80 раз дотронулся до мяча, отдал 51 точный пас из 63 (81%), дважды пробил в створ ворот, 1 раз успешно обыграл соперника, 4 раза сфолил, 17 раз потерял владение, выиграл 2 единоборства, заблокировал 1 удар и совершил 1 отбор.

Несмотря на то, что Малиновский стал единственным игроком «Дженоа», который сумел отличиться в этом поединке, украинец не стал лучшим игроком команды. Наивысший бал среди «грифонов» получил автор ассиста на Руслана Милан Бадель (7.4).

Лучшим игроком матча стал Тен Копмейнерс (8.4).

Оценки WhoScored за матч Дженоа – Аталанта – 1:4

По теме:
Милан – Наполи. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дженоа – Аталанта – 1:4. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор
ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана
Руслан Малиновский Милан Бадель оценки WhoScored Тен Копмейнерс Аталанта Дженоа Дженоа - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
Бокс | 11 февраля 2024, 17:55 2
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили

Егор Голуб продал ценный лот за 55 тысяч долларов пользователю с ником olexandr_0303

Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер
Теннис | 11 февраля 2024, 14:51 10
Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер
Цуренко переиграла первую ракетку Турции и вышла на Жабер

Украинская теннисистка стартовала с победы на турнире в Дохе

Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 11.02.2024, 21:01
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Милан – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Хоккей | 11.02.2024, 11:34
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
Украина – Эстония. Прогноз и анонс на матч Олимпийской квалификации
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Футбол | 11.02.2024, 06:20
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
10.02.2024, 23:49 2
Футбол
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
ВИДЕО. Лунин после победы над Жироной отпраздновал день рождения
11.02.2024, 10:55 7
Футбол
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
09.02.2024, 17:03
Хоккей
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
10.02.2024, 08:10
Футбол
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
10.02.2024, 14:57 12
Футбол
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
Безумная сумма. Красюк рассказал, сколько стоят билеты на бой Усик – Фьюри
10.02.2024, 23:55
Бокс
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 14
Футбол
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
Хет-трик с пенальти. Сборная Катара второй раз подряд выиграла Кубок Азии
10.02.2024, 19:15 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем