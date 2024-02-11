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  4. ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана
Италия
11 февраля 2024, 21:31 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:32
3787
4

ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана

11 февраля «Дженоа» уступил «Аталанте», Руслан забил единственный гол для «грифонов»

11 февраля 2024, 21:31 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:32
3787
4
ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа». Для украинца этот мяч стал третьим в 21 игре за итальянский клуб.

На трибунах стадиона «Луиджи Феррарис» в Генуе присутствовали жена Руслана Роксана Малиновская и его дочь Оливия.

Роксана записала видео после супергола своего мужа и показала, что происходило на стадионе.

ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана

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Руслан Малиновский Роксана Малиновская видео фанаты болельщики Дженоа Аталанта Дженоа - Аталанта Серия A чемпионат Италии по футболу видео дня
Источник Sport.ua
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Евгений Кожушко
🤮 ця рашистська говірка, огидно.
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+2
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New Zealander
Алинке пофиг)
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+2
kadaad
В итоге все равно проиграли.
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+1
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