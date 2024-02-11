11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».

Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа». Для украинца этот мяч стал третьим в 21 игре за итальянский клуб.

На трибунах стадиона «Луиджи Феррарис» в Генуе присутствовали жена Руслана Роксана Малиновская и его дочь Оливия.

Роксана записала видео после супергола своего мужа и показала, что происходило на стадионе.

ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана