ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана
11 февраля «Дженоа» уступил «Аталанте», Руслан забил единственный гол для «грифонов»
11 февраля состоялся матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу «гостей».
Украинский футболист «грифонов» Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок. На 51-й Руслан забил единственный гол для «Дженоа». Для украинца этот мяч стал третьим в 21 игре за итальянский клуб.
На трибунах стадиона «Луиджи Феррарис» в Генуе присутствовали жена Руслана Роксана Малиновская и его дочь Оливия.
Роксана записала видео после супергола своего мужа и показала, что происходило на стадионе.
ВИДЕО. Малиновская показала, что происходило на стадионе после гола Руслана
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