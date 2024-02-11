11 февраля проходит матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта».

На 51-й минуте украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский забил супергол. Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».

После забитого мяча Руслан не стал праздновать взятие ворот, поскольку «Аталанта» является его бывшим клубом.

В объектив камер попали эмоции Руслана после оформленного мяча.

ФОТО. Лицо Малиновского после того, как забил супергол бывшему клубу