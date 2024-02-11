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Италия
11 февраля 2024, 20:35 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:45
4190
5

ФОТО. Лицо Малиновского после того, как забил супергол бывшему клубу

Руслан отличился в ворота «Аталанты» за «Дженоа»

11 февраля 2024, 20:35 | Обновлено 11 февраля 2024, 20:45
4190
5
ФОТО. Лицо Малиновского после того, как забил супергол бывшему клубу
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

11 февраля проходит матч 24-го тура Серии А между командами «Дженоа» и «Аталанта».

На 51-й минуте украинский полузащитник хозяев Руслан Малиновский забил супергол. Это 3-й гол Руслана в 21 матче Серии A за «Дженоа».

После забитого мяча Руслан не стал праздновать взятие ворот, поскольку «Аталанта» является его бывшим клубом.

В объектив камер попали эмоции Руслана после оформленного мяча.

ФОТО. Лицо Малиновского после того, как забил супергол бывшему клубу

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Octopus
Не праздновал. Все-таки Аталанта клуб, который ему дорог, он там сильно вырос как профессионал и остался благодарен клубу и Гасперини.
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