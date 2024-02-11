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  4. Арсенал повторил уникальное клубное достижение 1935 года после разгрома
Англия
11 февраля 2024, 20:07 |
1098
0

Арсенал повторил уникальное клубное достижение 1935 года после разгрома

11 февраля подопечные Микеля Артеты уничтожили «Вест Хэм» со счетом 6:0

11 февраля 2024, 20:07 |
1098
0
Арсенал повторил уникальное клубное достижение 1935 года после разгрома
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».

Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).

«Арсенал» выиграл четыре стартовых матча в календарном году в чемпионате впервые с далекого 1935 года. По итогам сезона 1934/35 «канониры» стали чемпионом Англии.

Сейчас подопечные Артеты занимают 3-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 52 очка. Столько же и у «Манчестер Сити», однако «горожане» находятся выше из-за дополнительных показателей. Лидером АПЛ является «Ливерпуль» с 54 пунктами.

Видео голов и обзор матча:

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Источник Sport.ua
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