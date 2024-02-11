Арсенал повторил уникальное клубное достижение 1935 года после разгрома

11 февраля состоялся матч 24-го тура АПЛ между командами «Вест Хэм» и «Арсенал». Игра завершилась со счетом 6:0 в пользу «канониров».

Голами за гостей отличились Вильям Салиба (32), Букайо Сака (41, 63), Габриэл (44), Леандро Троссард (45+2) и Деклан Райс (66).

«Арсенал» выиграл четыре стартовых матча в календарном году в чемпионате впервые с далекого 1935 года. По итогам сезона 1934/35 «канониры» стали чемпионом Англии.

Сейчас подопечные Артеты занимают 3-е место в таблице чемпионата Англии. У команды 52 очка. Столько же и у «Манчестер Сити», однако «горожане» находятся выше из-за дополнительных показателей. Лидером АПЛ является «Ливерпуль» с 54 пунктами.

The last time this happened, Arsenal won the league... 👀



They’ve won their first four games of a calendar year for the first time since 1935 🔥#WHUARS pic.twitter.com/Z0v57nKQog — BBC Sport (@BBCSport) February 11, 2024

Видео голов и обзор матча: