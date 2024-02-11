Источник: в Зарю пришел аналитик, работавший в Шахтере и сборной Украины

Аналитик Авраам Кампомар стал членом тренерского штаба луганского клуба «Заря».

После того как предыдущий аналитик Дмитрий Кабачок ушел с Патриком ван Леувеном в Шахтер, в луганском клубе была вакансия. Зимой должность была предложена Аврааму Кампомару, и он уже выполняет эти функции.

34-летний специалист известен своей работой в академии «Шахтера» в должности ассистента директора и в сборной Украины в качестве ассистента-аналитика при каденции Александра Петракова.

Кроме того, Кампомар является участником первого набора платформы PASS, а также многолетним экспертом на каналах Футбол, сообщает ТаТоТаке.