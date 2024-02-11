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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 19:14 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:26
438
0

Источник: в Зарю пришел аналитик, работавший в Шахтере и сборной Украины

В луганском клубе была вакансия после ухода Дмитрия Кабачка

11 февраля 2024, 19:14 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:26
438
0
Источник: в Зарю пришел аналитик, работавший в Шахтере и сборной Украины
ФК Шахтер Донецк. Авраам Кампомар

Аналитик Авраам Кампомар стал членом тренерского штаба луганского клуба «Заря».

После того как предыдущий аналитик Дмитрий Кабачок ушел с Патриком ван Леувеном в Шахтер, в луганском клубе была вакансия. Зимой должность была предложена Аврааму Кампомару, и он уже выполняет эти функции.

34-летний специалист известен своей работой в академии «Шахтера» в должности ассистента директора и в сборной Украины в качестве ассистента-аналитика при каденции Александра Петракова.

Кроме того, Кампомар является участником первого набора платформы PASS, а также многолетним экспертом на каналах Футбол, сообщает ТаТоТаке.

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Заря Луганск Шахтер Донецк Авраам Кампомар Дмитрий Кабачок назначение тренера Патрик ван Леувен
Источник ТаТоТаке
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