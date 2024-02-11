Источник: в Зарю пришел аналитик, работавший в Шахтере и сборной Украины
В луганском клубе была вакансия после ухода Дмитрия Кабачка
Аналитик Авраам Кампомар стал членом тренерского штаба луганского клуба «Заря».
После того как предыдущий аналитик Дмитрий Кабачок ушел с Патриком ван Леувеном в Шахтер, в луганском клубе была вакансия. Зимой должность была предложена Аврааму Кампомару, и он уже выполняет эти функции.
34-летний специалист известен своей работой в академии «Шахтера» в должности ассистента директора и в сборной Украины в качестве ассистента-аналитика при каденции Александра Петракова.
Кроме того, Кампомар является участником первого набора платформы PASS, а также многолетним экспертом на каналах Футбол, сообщает ТаТоТаке.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге
Поединок состоится 11 февраля в 19:00 по Киеву