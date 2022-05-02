Авраам КАМПОМАР: «У Петракова в 64 года невероятное желание учиться»

Авраам Кампомар, аналитик сборной Украины, рассказал о том, каким видит тренера национальной команды Александра Петракова.

«Петраков меня удивил желанием учиться. В 64 года у него невероятное желание учиться. Он эмоциональный, но справедливый. Пытается всегда быть справедливым и честным».

«И понимает, как себя вести в этой раздевалке с этими игроками. Понятно, что это не та раздевалка, которая была у него в сборной U-20», - сказал Кампомар.