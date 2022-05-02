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Аналитик сборной Украины назвал самую проблемную позицию в команде

Авраам Кампомар считает, что это опорная зона

  • 02.05.2022 14:40
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Аналитик сборной Украины назвал самую проблемную позицию в команде
© uaf.ua

Авраам Кампомар, аналитик сборной Украины, рассказал о том, что в команде в скором времени могут быть проблемы в опорной зоне.

«Какая линия вызывает вопросы? Опорная зона. У нас есть Степаненко и Сидорчук, в которых мы не видим проблем, они дают нужный баланс. Но мы смотрим в будущее. Например, у нас была победа на чемпионате мира U-20, и те игроки уже должны были сделать шаг вперед. На этой позиции играли Чех и Дрышлюк, но они сейчас не готовы к сборной».

«Мне кажется, в УПЛ сейчас нет такого футболиста, но нас с Александром Петраковым очень радует один игрок. Не буду говорить, кто это. Возможно, его вызовут на сбор», - сказал Кампомар.

Не исключено, что это Даниил Игнатенко, который выступает за «Бордо».

Источник — ТаТоТаке

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