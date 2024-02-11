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Товарищеские матчи
Колос К
11.02.2024 16:00 – FT 3 : 1
Динамо Батуми
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:03
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Дубль Безбородько. Колос одолел Динамо Батуми в спарринге в Турции

Еще один гол в ворота грузинской команды провел Владислав Велетень

11 февраля 2024, 20:55 | Обновлено 11 февраля 2024, 21:03
60
0
Дубль Безбородько. Колос одолел Динамо Батуми в спарринге в Турции
ФК Колос. Денис Безбородько

В воскресенье, 11 февраля, Колос провел 4-й контрольный поединок на зимних сборах в Турции.

Команда из Ковалевки одержала первую победу на сборах, обыграв грузинскую команду Динамо (Батуми) со счетом 3:1.

В середине первой половины точный удар Владислава Велетня дал преимущество ковалевцам, однако оппоненты сумели сравнять счет на 37-й минуте.

Денис Безбородько буквально в следующей атаке снова вывел Колос вперед (2:1). Он был очень активен после перерыва, оформив дубль на 57-й минуте игры.

Следующий игровой день на сборах – 15 февраля. В четверг Колос проведет разными составами сразу два спарринга с ФК Рига.

Товарищеский матч. 11 февраля, Турция

Колос Ковалевка (Украина) – Динамо (Батуми, Грузия) – 3:1

Голы: Велелень, 26, Безбородько, 39, 55 – гол соперника, 37

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Колос Ковалевка Динамо Батуми учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Владислав Велетень Денис Безбородько
Источник Sport.ua
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