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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 11 февраля 2024, 18:50
4482
6

ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле

Артем поиграл в футбол на Учебно-тренировочном комплексе имени Валерия Банникова в Киеве

11 февраля 2024, 18:31 | Обновлено 11 февраля 2024, 18:50
4482
6
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
Instagram. Артем Милевский

39-летний бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский продолжает пытаться наладить свою жизнь.

В своих социальных сетях Милевский опубликовал снимки с футбольного поля вместе со своими новыми приятелями.

Артем с друзьями потренировался на Учебно-тренировочном комплексе имени Валерия Банникова в Киеве.

А вскоре компания отправилась на стадион имени Валерия Лобановского, где в одном из офисов поиграли на приставке.

Ранее Милевский рассказал, почему у него дома проводили обыск.

ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и посетил базу Динамо

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фото Артем Милевский стадион Динамо им. Валерия Лобановского стадион УТК им. Банникова Динамо Киев фанаты болельщики
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Alex T
Из штопора вышел и то хорошо, если хватит ума идти в дк кем угодно, то сможет жить норм 
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+3
Людмила Павловська
Похудав.
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+3
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Владислав Рейский
А мог играть до сих пор где-то проф, пусть и в доигрывая уже в середняке, если б одумался после того как из ДК выперли хотя б
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+2
Pavel_i_CO
Стадіон імені не Валерія, а Віктора Баннікова. Міля дуже швидко змінився у кращу сторону
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0
Golhrenshtanga
Пока играл три раза переодевался?
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-3
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