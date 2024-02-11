ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
Артем поиграл в футбол на Учебно-тренировочном комплексе имени Валерия Банникова в Киеве
39-летний бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский продолжает пытаться наладить свою жизнь.
В своих социальных сетях Милевский опубликовал снимки с футбольного поля вместе со своими новыми приятелями.
Артем с друзьями потренировался на Учебно-тренировочном комплексе имени Валерия Банникова в Киеве.
А вскоре компания отправилась на стадион имени Валерия Лобановского, где в одном из офисов поиграли на приставке.
Ранее Милевский рассказал, почему у него дома проводили обыск.
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и посетил базу Динамо
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге
«Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0