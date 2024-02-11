39-летний бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский продолжает пытаться наладить свою жизнь.

В своих социальных сетях Милевский опубликовал снимки с футбольного поля вместе со своими новыми приятелями.

Артем с друзьями потренировался на Учебно-тренировочном комплексе имени Валерия Банникова в Киеве.

А вскоре компания отправилась на стадион имени Валерия Лобановского, где в одном из офисов поиграли на приставке.

Ранее Милевский рассказал, почему у него дома проводили обыск.

ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле и посетил базу Динамо