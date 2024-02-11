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  4. Кепа может присоединиться к другому украинцу в Испании. Виноват Лунин
Испания
11 февраля 2024, 17:52 |
1181
0

Кепа может присоединиться к другому украинцу в Испании. Виноват Лунин

На испанского вратаря больше не рассчитывают в Мадриде

11 февраля 2024, 17:52 |
1181
0
Кепа может присоединиться к другому украинцу в Испании. Виноват Лунин
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, арендованный у «Челси», проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину и покинет мадридский клуб летом.

Сообщается, что Кепа вряд ли останется в «Челси», ведь ему там не светит много игрового времени. Баск заинтересовал представителя Ла Лиги «Валенсию», которая может попытаться приобрести Аррисабалагу следующего трансферного окна.

Напомним, за «летучих мышей» на правах аренды выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, недавно изъявивший желание остаться в испанском клубе.

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Кепа Аррисабалага Реал Мадрид Челси Андрей Лунин Валенсия трансферы Ла Лиги трансферы АПЛ трансферы Роман Яремчук
Источник Realmadridexclusivo
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