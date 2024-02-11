Кепа может присоединиться к другому украинцу в Испании. Виноват Лунин
На испанского вратаря больше не рассчитывают в Мадриде
Испанский вратарь «Реала» Кепа Аррисабалага, арендованный у «Челси», проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину и покинет мадридский клуб летом.
Сообщается, что Кепа вряд ли останется в «Челси», ведь ему там не светит много игрового времени. Баск заинтересовал представителя Ла Лиги «Валенсию», которая может попытаться приобрести Аррисабалагу следующего трансферного окна.
Напомним, за «летучих мышей» на правах аренды выступает форвард сборной Украины Роман Яремчук, недавно изъявивший желание остаться в испанском клубе.
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