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  4. Олейникова уступила в финале парного 35-тысячника в Турции
ITF
11 февраля 2024, 17:31 | Обновлено 11 февраля 2024, 17:32
43
0

Олейникова уступила в финале парного 35-тысячника в Турции

Александра и ее напарница Кристина Дину в двух сетах програли дуэту Болуда / Висмане

11 февраля 2024, 17:31 | Обновлено 11 февраля 2024, 17:32
43
0
Олейникова уступила в финале парного 35-тысячника в Турции
Instagram. Александра Олейникова

Украинская теннисистка Александра Олейникова не сумела завоевать трофей в парном разряде на грунтовом турнире серии ITF W35 в Анталье (Турция).

В финале украинка и ее напарница Кристина Дину из Румынии в двух сетах проиграли тандему Анхела Фита Болуда (Испания) / Даниэла Висмане (Нидерланды).

ITF W35 Анталья. Пары. Финал

Анхела Фита Болуда (Испания) / Даниэла Висмане (Нидерланды) [1] – Кристина Дину (Румыния) / Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:0

Олейникова сыграла шестой финал на турнирах ITF в парном разряде и боролась за третий титул.

В одиночном разряде Александра завершила выступления в 1/8 финала, уступив опытной Полоне Херцог.

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Александра Олейникова ITF Анталья Даниэла Висмане
Источник Sport.ua
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