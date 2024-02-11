Олейникова уступила в финале парного 35-тысячника в Турции
Александра и ее напарница Кристина Дину в двух сетах програли дуэту Болуда / Висмане
Украинская теннисистка Александра Олейникова не сумела завоевать трофей в парном разряде на грунтовом турнире серии ITF W35 в Анталье (Турция).
В финале украинка и ее напарница Кристина Дину из Румынии в двух сетах проиграли тандему Анхела Фита Болуда (Испания) / Даниэла Висмане (Нидерланды).
ITF W35 Анталья. Пары. Финал
Анхела Фита Болуда (Испания) / Даниэла Висмане (Нидерланды) [1] – Кристина Дину (Румыния) / Александра Олейникова (Украина) – 6:4, 6:0
Олейникова сыграла шестой финал на турнирах ITF в парном разряде и боролась за третий титул.
В одиночном разряде Александра завершила выступления в 1/8 финала, уступив опытной Полоне Херцог.
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