«Звали в Динамо». Талант Шахтера рассказал, почему не перешел к киевлянам
Виктор Цуканов с детства болел за донецкую команду
Талантливый полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Цуканов рассказал, почему не перешел в киевское «Динамо»:
«Это был матч «Зирки», которая играла в Первой лиге. В перерыве проводили конкурс, когда нужно было обводить фишки с мячом. Дедушка отвел меня, чтобы я принял в нем участие. Потом меня пригласили в детскую футбольную школу «Лидер». Со временем, в 9-10 лет, перешел в «Зирку», где играл за старший, 2005-й, год. Работал с тренером Вадимом Даренко, который когда-то тренировал Андрея Русола.
Играл за «Зирку» U-14 в ДЮФЛ. Попал в «Днепр» на просмотр – это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии «Шахтера» - сразу захотел там остаться. Звали в «Динамо», но я сказал, что хочу в «Шахтер». С детства болею за команду и мечтал туда попасть».
Ранее Виктор Цуканов официально продлил контракт с «Шахтером» до зимы 2028 года.
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