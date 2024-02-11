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  4. «Звали в Динамо». Талант Шахтера рассказал, почему не перешел к киевлянам
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 15:10 |
2418
7

«Звали в Динамо». Талант Шахтера рассказал, почему не перешел к киевлянам

Виктор Цуканов с детства болел за донецкую команду

11 февраля 2024, 15:10 |
2418
7
«Звали в Динамо». Талант Шахтера рассказал, почему не перешел к киевлянам
ФК Шахтер. Виктор Цуканов

Талантливый полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Цуканов рассказал, почему не перешел в киевское «Динамо»:

«Это был матч «Зирки», которая играла в Первой лиге. В перерыве проводили конкурс, когда нужно было обводить фишки с мячом. Дедушка отвел меня, чтобы я принял в нем участие. Потом меня пригласили в детскую футбольную школу «Лидер». Со временем, в 9-10 лет, перешел в «Зирку», где играл за старший, 2005-й, год. Работал с тренером Вадимом Даренко, который когда-то тренировал Андрея Русола.

Играл за «Зирку» U-14 в ДЮФЛ. Попал в «Днепр» на просмотр – это вообще был мой первый просмотр. А тогда оказался в академии «Шахтера» - сразу захотел там остаться. Звали в «Динамо», но я сказал, что хочу в «Шахтер». С детства болею за команду и мечтал туда попасть».

Ранее Виктор Цуканов официально продлил контракт с «Шахтером» до зимы 2028 года.

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Виктор Цуканов Шахтер Донецк Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Зирка Кропивницкий Днепр
Источник Трибуна
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Комментарии 7
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ALM
Був би живим фарм Шахтаря - ФК Маріуполь - віддали би туди, там би і згнив. А так буде гнити в дублі, якщо вчасно не піде кудись. Бо у клубі в приоритеті бразили.
В Динамо хоч переважно українці грають. Там був би шанс.
У всякому випадку, побажаємо хлопцю вдачі.
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+3
Gargantua
все талантливые дети из провинции получают предложения от Шахтера и Динамо.
Но Шахтер дает больше денег.
Потому например все лидеры разваливавшейся школы Металлиста оказались в Шахтере. Благодаря этому школа Шахтера получила Крыськива, Мудрика, Судакова.
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+1
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Adekvat
всі ці "з дитинства за шлюхтер" потім не знають, як втікти з цієї клітки
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0
_Tor78nado99rly_
Цуканов бажає грати - і в нього виходить грати. Виходить грати творчо. Такі футболісти завжди мають попит, аби прикрашати яскравими барвами футбольну гру. Особливо таку прісну, як в УПЛ.
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-1
Sheva19
Молодец Нечего за мусоров играть 
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-10
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