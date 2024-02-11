«Мои нации, одна Африка»: хавбек Динамо пожелал удачи финалистам КАН

Полузащитник «Динамо» Бенито пожелал удачи участникам финала Кубка африканских наций-2023, в котором сыграют сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара.

«Праздничный день. Удачи вам, Нигерия и Кот-д'Ивуар. Мои нации, одна Африка. Удачи моим двум нациям. Африка победит», – написал Бенито на своей странице в Instagram, прикрепив свое игровое фото за сборную Нигерии против Кот-д’Ивуара.

Примечательно, что Бенито имеет гражданином Нигерии, но родился в бывшей столице Кот-д’Ивуара – Абиджане.