«Мои нации, одна Африка»: хавбек Динамо пожелал удачи финалистам КАН
Бенито родился в Кот-д'Ивуаре, но является гражданином Нигерии
Полузащитник «Динамо» Бенито пожелал удачи участникам финала Кубка африканских наций-2023, в котором сыграют сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара.
«Праздничный день. Удачи вам, Нигерия и Кот-д'Ивуар. Мои нации, одна Африка. Удачи моим двум нациям. Африка победит», – написал Бенито на своей странице в Instagram, прикрепив свое игровое фото за сборную Нигерии против Кот-д’Ивуара.
Примечательно, что Бенито имеет гражданином Нигерии, но родился в бывшей столице Кот-д’Ивуара – Абиджане.
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