Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
Дженнаро является главным тренером «Марселя» - ближайшего соперника «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы
46-летний Дженнаро Гаттузо, который в настоящий момент работает главным тренером «Марселя», имеет доверие со стороны руководства клуба и не будет уволен как минимум до конца текущего сезона.
Несмотря на неутешительные результаты в последних матчах руководство провансальцев все еще доверяет Гаттузо и не планирует расставаться с ним в ближайшее время.
Итальянский специалист работает в «Марселе» с сентября минувшего года и имеет контракт до конца сезона-2023/24.
Напомним, «Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы.
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