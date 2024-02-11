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Франция
11 февраля 2024, 12:27 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:42
2244
10

Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо

Дженнаро является главным тренером «Марселя» - ближайшего соперника «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы

11 февраля 2024, 12:27 | Обновлено 11 февраля 2024, 12:42
2244
10
Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо
lequipe.fr. Дженнаро Гаттузо

46-летний Дженнаро Гаттузо, который в настоящий момент работает главным тренером «Марселя», имеет доверие со стороны руководства клуба и не будет уволен как минимум до конца текущего сезона.

Несмотря на неутешительные результаты в последних матчах руководство провансальцев все еще доверяет Гаттузо и не планирует расставаться с ним в ближайшее время.

Итальянский специалист работает в «Марселе» с сентября минувшего года и имеет контракт до конца сезона-2023/24.

Напомним, «Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы.

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Дженнаро Гаттузо Марсель Шахтер - Марсель
Источник L'Equipe
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Комментарии 10
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Fant24
Марсель выиграет в обоих матчах .у кротов ни шанса 
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Владислав Антонов
Дивився матч Марселя з Метцем в чемпіонаті Франції, нічого особливого не побачив. Якщо Шахтар не буде по дурному помилятися в обороні (як в першому матчі з Порту), то легко пройде далі.
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0
Gargantua
Шахтеру конечно со жребием везет )
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