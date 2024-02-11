Руководство Марселя приняло решение по Гаттузо

46-летний Дженнаро Гаттузо, который в настоящий момент работает главным тренером «Марселя», имеет доверие со стороны руководства клуба и не будет уволен как минимум до конца текущего сезона.

Несмотря на неутешительные результаты в последних матчах руководство провансальцев все еще доверяет Гаттузо и не планирует расставаться с ним в ближайшее время.

Итальянский специалист работает в «Марселе» с сентября минувшего года и имеет контракт до конца сезона-2023/24.

Напомним, «Марсель» является соперником «Шахтера» по 1/16 финала Лиги Европы.