Франция11 февраля 2024, 11:17 |
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Футболист Ниццы, осужденный за антисемитизм, перешел в Адана Демирспор
Защитник Юсеф Аталь выступал за французскую команду с лета 2018-го
11 февраля 2024, 11:17 |
317
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Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь, получивший в начале года условный срок за антисемитские призывы к «черному дню для евреев», продолжит карьеру в чемпионате Турции.
Контракт футболиста с «Ниццой» истекал летом 2024-го, финансовая сторона трансфера не разглашается.
Добавим, что в нынешнем сезоне Аталь провел за французскую команду шесть матчей, в которых забил 1 мяч. В целом защитник выступал за «Ниццу» с лета 2018 года, перейдя из бельгийского «Кортрейка» за 3 млн евро.
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Поддержка и ентузиазм миллионов.
(Висоцький)