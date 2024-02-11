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  4. Футболист Ниццы, осужденный за антисемитизм, перешел в Адана Демирспор
Франция
11 февраля 2024, 11:17 |
317
1

Футболист Ниццы, осужденный за антисемитизм, перешел в Адана Демирспор

Защитник Юсеф Аталь выступал за французскую команду с лета 2018-го

11 февраля 2024, 11:17 |
317
1
Футболист Ниццы, осужденный за антисемитизм, перешел в Адана Демирспор
ФК Адана Демирспор. Юсеф Аталь

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь, получивший в начале года условный срок за антисемитские призывы к «черному дню для евреев», продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Контракт футболиста с «Ниццой» истекал летом 2024-го, финансовая сторона трансфера не разглашается.

Добавим, что в нынешнем сезоне Аталь провел за французскую команду шесть матчей, в которых забил 1 мяч. В целом защитник выступал за «Ниццу» с лета 2018 года, перейдя из бельгийского «Кортрейка» за 3 млн евро.

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Юсеф Аталь Адана Демирспор трансферы трансферы Лиги 1 Ницца чемпионат Турции по футболу
Источник ФК Адана Демирспор
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turist86
Зачем мне считаться шпаной и бандитом,
Не лучше ль податься мне в антисемити?
На их стороне хоть и нету законов
Поддержка и ентузиазм миллионов.
(Висоцький)
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