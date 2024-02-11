Футболист Ниццы, осужденный за антисемитизм, перешел в Адана Демирспор

Защитник французской «Ниццы» Юсеф Аталь, получивший в начале года условный срок за антисемитские призывы к «черному дню для евреев», продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Контракт футболиста с «Ниццой» истекал летом 2024-го, финансовая сторона трансфера не разглашается.

Добавим, что в нынешнем сезоне Аталь провел за французскую команду шесть матчей, в которых забил 1 мяч. В целом защитник выступал за «Ниццу» с лета 2018 года, перейдя из бельгийского «Кортрейка» за 3 млн евро.