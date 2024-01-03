Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы

Уголовный суд Ниццы приговорил футболиста местного клуба французской Лиги 1 Юсефа Аталя к восьми месяцам тюремного заключения за распространение видео с призывом к «черному дню для евреев» на фоне военного конфликта между Израилем и ХАМАС.

Требование стороны обвинения, требовавшей 10 месяцев тюрьмы для футболиста, было одобрено частично. Также Аталь должен оплатить штраф в размере 45 тысяч евро, а также за свой счет разместить приговор суда в двух газетах – Nice-Matin и Le Monde.

Примечательно, что Аталь был вызван в сборную Алжира для участия в Кубке Африканских наций, который стартует на следующей неделе в Кот-д’Ивуаре, но теперь не сможет помочь своей национальной команде.