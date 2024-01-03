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  4. Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы
Франция
03 января 2024, 16:14 |
319
1

Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы

Защитник Юсеф Аталь не сможет помочь сборной Алжира на Кубке Африканских наций

03 января 2024, 16:14 |
319
1
Футболиста Ниццы отправили на 8 месяцев в тюрьму за антисемитские призывы
L`Equipe. Юсеф Аталь

Уголовный суд Ниццы приговорил футболиста местного клуба французской Лиги 1 Юсефа Аталя к восьми месяцам тюремного заключения за распространение видео с призывом к «черному дню для евреев» на фоне военного конфликта между Израилем и ХАМАС.

Требование стороны обвинения, требовавшей 10 месяцев тюрьмы для футболиста, было одобрено частично. Также Аталь должен оплатить штраф в размере 45 тысяч евро, а также за свой счет разместить приговор суда в двух газетах – Nice-Matin и Le Monde.

Примечательно, что Аталь был вызван в сборную Алжира для участия в Кубке Африканских наций, который стартует на следующей неделе в Кот-д’Ивуаре, но теперь не сможет помочь своей национальной команде.

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Ницца тюрьма Кубок африканских наций 2023 сборная Алжира по футболу чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Источник L'Equipe
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Комментарии 1
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ulefka
Це мало!!закликати до смерті має каратися як мінімум на років 5!ЩОб не було повадно!
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