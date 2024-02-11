БИЛОВАР: «С сотрясением и глубокой раной на голове рвался назад на поле»

Защитник «Динамо» Кристиан Биловар рассказал о своем самочувствии после полученной травмы в матче со «Шкендией», сроках реабилитации и физической форме команды:

– Как ваше здоровье? Как себя чувствуете?

- Уж гораздо лучше. Вчера еще сильно болела голова, и я плохо спал. Нахожусь еще не в лучшей форме, но надеюсь быстро восстановиться после этих событий.

- Помните ли вы, что произошло в тот момент, когда вы получили травму?

– Последнее, что я помню, это то, что была подача с фланга от соперника, я сыграл головой, а после этого очнулся и пытался оттолкнуть от себя Жору Бущана, потому что не понимал, что произошло. Говорил ему: «Пусти меня на поле, я могу доиграть». Но уже через две-три минуты осознал ситуацию и благодарил Жору за то, что держал меня и не пускал, потому что, повторюсь, я хотел вырваться на поле.

- Просматривали момент столкновения на видео?

- У меня многие об этом спрашивали и советовали пересмотреть, но, честно говоря, я ни разу не смотрел.

– У вас диагностировали сотрясение мозга, какие сроки восстановления после него?

– Кроме сотрясения мозга еще достаточно глубокая рана, на которую мне наложили швы. К счастью, нет никаких проблем с головой, поэтому врач сказал, как только мне снимут швы, я смогу начать работу в общей группе. Это ориентировочно 10-14 дней. Когда получаешь такие травмы, начинаешь задумываться о важных вещах, и я хочу сказать, что наши травмы на футбольном поле вообще ничто по сравнению с ранениями воинов на поле боя, ведь там на кону стоит жизнь. И это самое страшное, когда человеческую жизнь кто-то у кого-то может отнять.

- Получив эту травму, вы сразу вышли к полю досматривать матч, пока ждали врачей, чтобы забрали вас в больницу. Вчера вы уже присутствовали на игре, сегодня пришли на тренировку. Вас так сильно тянет на поле?

– Я никогда не могу сидеть на одном месте – ничего хуже для меня и быть не может. Я вчера сказал командному врачу, что не буду сидеть в номере, а пойду смотреть игру. Он попросил сообщить, если мне будет плохо, но я заверил его, что все будет хорошо. Быть с командой – это для меня самое важное.

– Как вас поддерживали партнеры?

- Я очень благодарен всей команде, ведь и тренерский штаб, и игроки сразу мне написали, спросили, как я себя чувствую, когда я был в больнице. Денис Попов, с которым я живу вместе на сборах, кажется, вообще всю ночь не спал. Когда я ночью проснулся, он спросил, все ли хорошо со мной. Для меня это показатель того, что у нас хороший коллектив и дружная команда.

– Тренировочный сбор в Турции выходит на финишную прямую. В какой форме находится команда? В каком физическом состоянии?

- Считаю, мы еще не достигли нашего максимума в физическом плане, ведь только недавно завершили первую часть сбора, думаю, своего максимума мы достигнем, когда завершится вторая часть нашей подготовки. Также и в игровом плане, вы видите, что в каждом матче наигрываются разные комбинации, разные составы, футболисты действуют на разных позициях, порой не на своих. Считаю, какую-то оценку можно будет дать только к концу оружия.

– Что бы хотели сказать болельщикам, которые следят за тренировками и матчами команды на сборах?

– Хочу попросить у них терпения именно во время сборов. Надо понимать, что на подготовительном этапе мы проводим очень тяжелую работу. Сложно в контрольных матчах быть готовыми на все 100%. А вот в чемпионате мы и сами понимаем, что не имеем права просить о терпении или дать нам время – там нужно сразу добиваться результата. Также хочу пожелать каждому здоровью, чтобы родные и близкие находились в мире и безопасности.