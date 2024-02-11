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Чемпионат Португалии
Боавишта
10.02.2024 22:30 – FT 2 : 1
Эшторил
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
11 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:32
49
0

Чемпионат Португалии. Победы Боавишты и Эштрелы с голом Жабы

Состоялись матчи 21 тура местного первенства

11 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:32
49
0
Чемпионат Португалии. Победы Боавишты и Эштрелы с голом Жабы
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились четыре матча чемпионата Португалии по футболу. Команды, игравшие в них, конечно, не участвуют в чемпионской гонке (там, пожалуй, и третий на данный момент «Порту» не имеет шансов), но за еврокубки побороться некоторые вполне могут.

Чемпионат Португалии. 21 тур

Эштрела – Портимоненсе – 3:0

Голы: Карлиньос, 6, аг, Жаба, 13, Алоисио, 25

Боавишта – Эшторил – 2:1

Голы: Сассо, 15, Боженик, 29 – Маркес, 55

Морейренсе – Шавеш – 1:0

Гол: Мадсон, 73

Фаренсе – Фамаликау – 1:1

Голы: Дуарте, 90+2 – Соррисо, 19

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Маркес (Эшторил).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Боженик (Боавишта).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сассо (Боавишта).
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Боавишта Эшторил Эштрела Амадора Портимоненсе Морейренсе Шавеш Фаренсе Фамаликау чемпионат Португалии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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