Португалия11 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:32
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Чемпионат Португалии. Победы Боавишты и Эштрелы с голом Жабы
Состоялись матчи 21 тура местного первенства
11 февраля 2024, 05:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 06:32
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Закончились четыре матча чемпионата Португалии по футболу. Команды, игравшие в них, конечно, не участвуют в чемпионской гонке (там, пожалуй, и третий на данный момент «Порту» не имеет шансов), но за еврокубки побороться некоторые вполне могут.
Чемпионат Португалии. 21 тур
Эштрела – Портимоненсе – 3:0
Голы: Карлиньос, 6, аг, Жаба, 13, Алоисио, 25
Боавишта – Эшторил – 2:1
Голы: Сассо, 15, Боженик, 29 – Маркес, 55
Морейренсе – Шавеш – 1:0
Гол: Мадсон, 73
Фаренсе – Фамаликау – 1:1
Голы: Дуарте, 90+2 – Соррисо, 19
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил Алехандро Маркес (Эшторил).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Роберт Боженик (Боавишта).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Венсан Сассо (Боавишта).
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