Чемпионат Португалии. Победы Боавишты и Эштрелы с голом Жабы

Закончились четыре матча чемпионата Португалии по футболу. Команды, игравшие в них, конечно, не участвуют в чемпионской гонке (там, пожалуй, и третий на данный момент «Порту» не имеет шансов), но за еврокубки побороться некоторые вполне могут.

Чемпионат Португалии. 21 тур

Эштрела – Портимоненсе – 3:0

Голы: Карлиньос, 6, аг, Жаба, 13, Алоисио, 25

Боавишта – Эшторил – 2:1

Голы: Сассо, 15, Боженик, 29 – Маркес, 55

Морейренсе – Шавеш – 1:0

Гол: Мадсон, 73

Фаренсе – Фамаликау – 1:1

Голы: Дуарте, 90+2 – Соррисо, 19

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