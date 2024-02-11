Серия А. Лацио победил аутсайдера и вышел на шестое место в таблице

Состоялись два матча 24 тура чемпионата Италии по футболу. Римский «Лацио» на выезде победил «Кальяри» со счетом 3:1, а «Сассуоло» и «Торино» не определили сильнейшего, забив друг другу по голу.

Серия А. 24 тур

Кальяри – Лацио – 1:3

Голы: Гаэтано, 51 – Деиола, 26, аг, Иммобиле, 49, Андерсон, 65

Сассуоло – Торино – 1:1

Голы: Пинамонта, 5 – Сапата, 9

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