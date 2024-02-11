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Чемпионат Италии
Кальяри
10.02.2024 16:00 – FT 1 : 3
Лацио
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Кубок Италии
11 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 05:25
28
0

Серия А. Лацио победил аутсайдера и вышел на шестое место в таблице

Римская команда переиграла «Кальяри» на выезде

11 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 05:25
28
0
Серия А. Лацио победил аутсайдера и вышел на шестое место в таблице
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча 24 тура чемпионата Италии по футболу. Римский «Лацио» на выезде победил «Кальяри» со счетом 3:1, а «Сассуоло» и «Торино» не определили сильнейшего, забив друг другу по голу.

Серия А. 24 тур

Кальяри – Лацио – 1:3

Голы: Гаэтано, 51 – Деиола, 26, аг, Иммобиле, 49, Андерсон, 65

Сассуоло – Торино – 1:1

Голы: Пинамонта, 5 – Сапата, 9

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Гаэтано (Кальяри).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Алессандро Деиола (Кальяри).
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Лацио Кальяри Сассуоло Торино чемпионат Италии по футболу Серия A видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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