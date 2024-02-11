Кубок Италии11 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 05:25
28
0
Серия А. Лацио победил аутсайдера и вышел на шестое место в таблице
Римская команда переиграла «Кальяри» на выезде
11 февраля 2024, 05:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 05:25
28
0
Состоялись два матча 24 тура чемпионата Италии по футболу. Римский «Лацио» на выезде победил «Кальяри» со счетом 3:1, а «Сассуоло» и «Торино» не определили сильнейшего, забив друг другу по голу.
Серия А. 24 тур
Кальяри – Лацио – 1:3
Голы: Гаэтано, 51 – Деиола, 26, аг, Иммобиле, 49, Андерсон, 65
Сассуоло – Торино – 1:1
Голы: Пинамонта, 5 – Сапата, 9
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Гаэтано (Кальяри).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
26’
ГОЛ ! Автогол забил Алессандро Деиола (Кальяри).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 10 февраля 2024, 14:57 11
Евгений Радченко начинал карьеру в «Металлисте», а закончит предателем
Футбол | 10 февраля 2024, 07:15 9
Президент «Реала» сообщил, в каких матчах будет играть Андрей
Футбол | 11.02.2024, 00:43
Футбол | 10.02.2024, 09:01
Снукер | 10.02.2024, 22:23
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.02.2024, 22:34 3
10.02.2024, 19:15 5
09.02.2024, 13:12 47
Хоккей
10.02.2024, 22:57
09.02.2024, 18:31 14
10.02.2024, 12:15 4