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Виборг
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Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 05:06
25
0

Кривбасс – Виборг – 1:0. Гол Илича с пенальти. Видео гола и обзор матча

Криворожская команда выиграла товарищеский поединок

11 февраля 2024, 04:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 05:06
25
0
Кривбасс – Виборг – 1:0. Гол Илича с пенальти. Видео гола и обзор матча
Скриншот с видео

Криворожский «Кривбасс» провел очередной поединок, ставший для него предпоследним перед возобновлением УПЛ (13 февраля команда Вернидуба будет играть еще против испанской «Мурсии»).

Игра против датского «Виборга закончилась минимальной победой украинцев, гол с пенальти забил Хрвое Илич.

Товарищеский матч

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Выборг» (Выборг, Дания) – 1:0

Гол: Илич, 31, пен

События матча

31’
ГОЛ ! С пенальти забил Hrvoje Ilic (Кривбасс).
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