Финишная прямая подготовки лидера УПЛ. Кривбасс выиграл в спарринге

Кривбасс на сборе в Испании провел предпоследний матч, а соперником был датский Виборг. Команда Юрия Вернидуба выиграла 1:0 благодаря голу Илича с пенальти.

Лидер УПЛ 13 февраля сыграет против Мурсии и отправится в Украину. Кривбасс возобновит сезон УПЛ 23 февраля матчем с ЛНЗ.

Контрольный матч

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Виборг» (Виборг, Дания) – 1:0

Гол: Хрвое Илич, с пенальти, 31