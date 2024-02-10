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Украина. Премьер лига10 февраля 2024, 21:07 |
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Финишная прямая подготовки лидера УПЛ. Кривбасс выиграл в спарринге
Команда Вернидуба провела предпоследний матч на сборе
10 февраля 2024, 21:07 |
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Кривбасс на сборе в Испании провел предпоследний матч, а соперником был датский Виборг. Команда Юрия Вернидуба выиграла 1:0 благодаря голу Илича с пенальти.
Лидер УПЛ 13 февраля сыграет против Мурсии и отправится в Украину. Кривбасс возобновит сезон УПЛ 23 февраля матчем с ЛНЗ.
Контрольный матч
«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Виборг» (Виборг, Дания) – 1:0
Гол: Хрвое Илич, с пенальти, 31
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