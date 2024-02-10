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Кривбасс
10.02.2024 17:00 – FT 1 : 0
Виборг
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Украина. Премьер лига
10 февраля 2024, 21:07 |
303
0

Финишная прямая подготовки лидера УПЛ. Кривбасс выиграл в спарринге

Команда Вернидуба провела предпоследний матч на сборе

10 февраля 2024, 21:07 |
303
0
Финишная прямая подготовки лидера УПЛ. Кривбасс выиграл в спарринге
ФК Кривбасс

Кривбасс на сборе в Испании провел предпоследний матч, а соперником был датский Виборг. Команда Юрия Вернидуба выиграла 1:0 благодаря голу Илича с пенальти.

Лидер УПЛ 13 февраля сыграет против Мурсии и отправится в Украину. Кривбасс возобновит сезон УПЛ 23 февраля матчем с ЛНЗ.

Контрольный матч

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Виборг» (Виборг, Дания) – 1:0
Гол: Хрвое Илич, с пенальти, 31

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Кривбасс Кривой Рог Виборг учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Источник Sport.ua
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