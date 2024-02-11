Товарищеские матчи
10.02.2024 16:30 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига11 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 04:12
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ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1. Начали второй сбор с победы. Видео голов и обзор
Голами отличились Каплиенко и Наумец
11 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 04:12
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Черкасский ЛНЗ начал свой второй сбор матчем против словацкого «Спартака» из Миявы. Игра закончилась со счетом 3:1, по ЛНЗ отличились Каплиенко и Наумец. Еще раз словаки забили сами себе.
Товарищеский матч
ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1
Голы: автогол, Каплиенко, Наумец
ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху (Тищенко, 66), Норенков, Каплиенко (Насонов, 55, Бессала, 74), Тарасенко – Бойко (Итало, 86), Яшари (Шестаков, 46), Пасич, Наумец (игрок на просмотре, 70) – Хобленко (Прядун, 57)
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