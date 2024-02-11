ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1. Начали второй сбор с победы. Видео голов и обзор

Черкасский ЛНЗ начал свой второй сбор матчем против словацкого «Спартака» из Миявы. Игра закончилась со счетом 3:1, по ЛНЗ отличились Каплиенко и Наумец. Еще раз словаки забили сами себе.

Товарищеский матч

ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1

Голы: автогол, Каплиенко, Наумец

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху (Тищенко, 66), Норенков, Каплиенко (Насонов, 55, Бессала, 74), Тарасенко – Бойко (Итало, 86), Яшари (Шестаков, 46), Пасич, Наумец (игрок на просмотре, 70) – Хобленко (Прядун, 57)