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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
10.02.2024 16:30 – FT 3 : 1
Спартак Миява
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 04:12
19
0

ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1. Начали второй сбор с победы. Видео голов и обзор

Голами отличились Каплиенко и Наумец

11 февраля 2024, 04:00 | Обновлено 11 февраля 2024, 04:12
19
0
ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1. Начали второй сбор с победы. Видео голов и обзор
ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ начал свой второй сбор матчем против словацкого «Спартака» из Миявы. Игра закончилась со счетом 3:1, по ЛНЗ отличились Каплиенко и Наумец. Еще раз словаки забили сами себе.

Товарищеский матч

ЛНЗ – Спартак Миява – 3:1

Голы: автогол, Каплиенко, Наумец

ЛНЗ: Кучеренко – Муравский, Салиху (Тищенко, 66), Норенков, Каплиенко (Насонов, 55, Бессала, 74), Тарасенко – Бойко (Итало, 86), Яшари (Шестаков, 46), Пасич, Наумец (игрок на просмотре, 70) – Хобленко (Прядун, 57)

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Источник ФК ЛНЗ
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