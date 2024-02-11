Ла Лига. Поражение Реала Сосьедад, ничья Вильярреала

Закончились два матча чемпионата Испании по футболу. В них встречались команды, идущие в середине турнирной таблицы. «Реал Сосьедад» дома не сумел победить «Осасуну», минимально уступив, а «Вильярреал» на выезде забил по голу с «Алавесом».

Ла Лига. 24 тур

Реал Сосьедад – Осасуна – 0:1

Гол: Будимир, 49

Алавес – Вильярреал – 1:1

Голы: Омородион, 25 – Куэнка, 42

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