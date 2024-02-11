10.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Испания11 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:04
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Ла Лига. Поражение Реала Сосьедад, ничья Вильярреала
Состоялись два матча чемпионата Испании
11 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:04
68
0
Закончились два матча чемпионата Испании по футболу. В них встречались команды, идущие в середине турнирной таблицы. «Реал Сосьедад» дома не сумел победить «Осасуну», минимально уступив, а «Вильярреал» на выезде забил по голу с «Алавесом».
Ла Лига. 24 тур
Реал Сосьедад – Осасуна – 0:1
Гол: Будимир, 49
Алавес – Вильярреал – 1:1
Голы: Омородион, 25 – Куэнка, 42
События матча
42’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Куэнка (Вильярреал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Алавес).
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