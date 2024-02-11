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Чемпионат Испании
Алавес
10.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Вильярреал
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Испания
11 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:04
68
0

Ла Лига. Поражение Реала Сосьедад, ничья Вильярреала

Состоялись два матча чемпионата Испании

11 февраля 2024, 01:40 | Обновлено 11 февраля 2024, 02:04
68
0
Ла Лига. Поражение Реала Сосьедад, ничья Вильярреала
Getty Images/Global Images Ukraine

Закончились два матча чемпионата Испании по футболу. В них встречались команды, идущие в середине турнирной таблицы. «Реал Сосьедад» дома не сумел победить «Осасуну», минимально уступив, а «Вильярреал» на выезде забил по голу с «Алавесом».

Ла Лига. 24 тур

Реал Сосьедад – Осасуна – 0:1

Гол: Будимир, 49

Алавес – Вильярреал – 1:1

Голы: Омородион, 25 – Куэнка, 42

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Хорхе Куэнка (Вильярреал).
25’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Омородион (Алавес).
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Реал Сосьедад Вильярреал Алавес Осасуна чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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