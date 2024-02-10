Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Испания
10 февраля 2024, 22:18 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:19
887
0

Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала

Мичел не критикует команду за поражение

10 февраля 2024, 22:18 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:19
887
0
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в матче чемпионата Испании без вопросов проиграла Реалу со счетом 0:4, отпустив соперника в 5-очковый отрыв в таблице. Наставник каталонцев Мичел согласен, что оппонент выиграл по делу.

«Совершенно очевидно, что мы не были на уровне Реала, не были на том уровне, который был нужен. Соперник показал свой класс, а мы этому не соответствовали. Думаю, это больше заслуга Мадрида, чем наш провал. Игроки отдали все силы, но соперник был лучше. Мы не находимся на уровне Реала, и когда ты встречаешь такого соперника, то осознаешь реальность».

« У нас все равно великолепный сезон, мы будем продолжать. Нам нужно сделать еще шаг или два вперед, чтобы соответствовать уровню Реала. Ноль критики для игроков, вся ответственность на мне».

«Наша лига – это Атлетик, Реал Сосьедад, Бетис и Валенсия. Реал, Барселона и Атлетико впереди. И Реал теперь фаворит в борьбе за чемпионство», — сказал Мичел.

Жирона проиграла только второй матч в сезоне Ла Лиге, но второй – Реалу.

По теме:
Проклятие Реала. Жирона проиграла два матча в сезоне Ла Лиги, оба – Мадриду
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Жирона Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Реал - Жирона Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Источник AS
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Хоккей | 09 февраля 2024, 23:46 28
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора

Выиграли в серии буллитов

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 22:06 0
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона

«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0

Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице
Футбол | 10.02.2024, 21:34
Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице
Невероятный Байер разгромил Баварию. +5 для Леверкузена в таблице
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10.02.2024, 14:57
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 10.02.2024, 08:10
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
PUMA
Всё по факту.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 110
Футбол
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 2
Бокс
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
08.02.2024, 18:04 24
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 4
Футбол
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
ЧМ-2024. Дмитренко – 12-я в спринте, бенефис Франции
09.02.2024, 19:40 14
Биатлон
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
Двукратный чемпион мира – о переносе боя Фьюри – Усик: «Я же говорил»
09.02.2024, 07:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем