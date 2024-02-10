Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала

Жирона в матче чемпионата Испании без вопросов проиграла Реалу со счетом 0:4, отпустив соперника в 5-очковый отрыв в таблице. Наставник каталонцев Мичел согласен, что оппонент выиграл по делу.

«Совершенно очевидно, что мы не были на уровне Реала, не были на том уровне, который был нужен. Соперник показал свой класс, а мы этому не соответствовали. Думаю, это больше заслуга Мадрида, чем наш провал. Игроки отдали все силы, но соперник был лучше. Мы не находимся на уровне Реала, и когда ты встречаешь такого соперника, то осознаешь реальность».

« У нас все равно великолепный сезон, мы будем продолжать. Нам нужно сделать еще шаг или два вперед, чтобы соответствовать уровню Реала. Ноль критики для игроков, вся ответственность на мне».

«Наша лига – это Атлетик, Реал Сосьедад, Бетис и Валенсия. Реал, Барселона и Атлетико впереди. И Реал теперь фаворит в борьбе за чемпионство», — сказал Мичел.

Жирона проиграла только второй матч в сезоне Ла Лиге, но второй – Реалу.