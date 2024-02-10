Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Проклятие Реала. Жирона проиграла два матча в сезоне Ла Лиги, оба – Мадриду
Испания
10 февраля 2024, 22:03 |
225
0

Проклятие Реала. Жирона проиграла два матча в сезоне Ла Лиги, оба – Мадриду

Команде Цыганкова и Довбика игры с грандом не удаются

10 февраля 2024, 22:03 |
225
0
Проклятие Реала. Жирона проиграла два матча в сезоне Ла Лиги, оба – Мадриду
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона в битве лидеров чемпионата Испании на выезде проиграла Реалу со счетом 0:4. Для команды Мичела это только второй поражение в сезона Ла Лиги – и второе от Реала.

В первом круге мадридская команда уверенно одолела соперника со счетом 3:0. В обоих матчах со старта вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, но проявить себя не сумели.

В таблице Реал теперь имеет +5 очков от Жироны, которую дальше ждет встреча с Атлетиком Бильбао.

По теме:
Это не наш уровень. Тренер Жироны оценил катастрофу в матче против Реала
ФОТО. Лидер Жироны покинул поле со слезами после разгрома от Реала
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Реал Мадрид Реал - Жирона Жирона Виктор Цыганков Артем Довбик Ла Лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Футбол | 10 февраля 2024, 22:06 0
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона

«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0

Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Хоккей | 10 февраля 2024, 00:09 1
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет
Сборная Украины обыграла Польшу впервые за 11 лет

Сложная победа по буллитам

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 10.02.2024, 08:10
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной
Футбол | 10.02.2024, 15:45
У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной
У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Футбол | 10.02.2024, 19:01
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Реал Мадрид – Жирона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
Без Жабер. Стали известны полуфиналистки турнира WTA 500 в Абу-Даби
09.02.2024, 18:31
Теннис
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
09.02.2024, 23:46 28
Хоккей
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
Лунин назвал своего кумира на вратарской позиции
09.02.2024, 07:50 1
Футбол
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
Президент ПСЖ прервал молчание в отношении будущего Мбаппе
08.02.2024, 17:13
Футбол
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
Экс-футболист сборной хочет вернуть паспорт Украины, от которого отказался
10.02.2024, 12:15 4
Футбол
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Абу-Даби
08.02.2024, 19:29
Теннис
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
Сын Андрея Шевченко подал документы на получение украинского гражданства
09.02.2024, 11:39 17
Футбол
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем