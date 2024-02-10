Испания10 февраля 2024, 22:03 |
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Проклятие Реала. Жирона проиграла два матча в сезоне Ла Лиги, оба – Мадриду
Команде Цыганкова и Довбика игры с грандом не удаются
10 февраля 2024, 22:03 |
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Жирона в битве лидеров чемпионата Испании на выезде проиграла Реалу со счетом 0:4. Для команды Мичела это только второй поражение в сезона Ла Лиги – и второе от Реала.
В первом круге мадридская команда уверенно одолела соперника со счетом 3:0. В обоих матчах со старта вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, но проявить себя не сумели.
В таблице Реал теперь имеет +5 очков от Жироны, которую дальше ждет встреча с Атлетиком Бильбао.
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