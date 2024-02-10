Проклятие Реала. Жирона проиграла два матча в сезоне Ла Лиги, оба – Мадриду

Жирона в битве лидеров чемпионата Испании на выезде проиграла Реалу со счетом 0:4. Для команды Мичела это только второй поражение в сезона Ла Лиги – и второе от Реала.

В первом круге мадридская команда уверенно одолела соперника со счетом 3:0. В обоих матчах со старта вышли украинцы Виктор Цыганков и Артем Довбик, но проявить себя не сумели.

В таблице Реал теперь имеет +5 очков от Жироны, которую дальше ждет встреча с Атлетиком Бильбао.