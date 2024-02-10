Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0
10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.
В стартовом составе «Жироны» сыграли украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые были заменены на 70-й минуте. От статистического портала WhoScored они получили не высокие оценки за этот матч, у Довбика – 5.9, а у Цыганкова – 6.1.
За «Реал» отыграл на ноль Андрей Лунин. У украинца не было много работы в этом матче, его выступление оценено в 6.8 балла.
Героем поединка стал Винисиус Жуниор, который забил и дважды ассистировал в этом матче. Его выступление WhoScored оценил в 9.7 баллов.
Оценки за матч Реал Мадрид – Жирона от WhoScored
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