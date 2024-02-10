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  4. Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Испания
10 февраля 2024, 22:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:12
1607
0

Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона

«Сливочные» победили в матче со счетом 4:0

10 февраля 2024, 22:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 22:12
1607
0
Сколько у Лунина, Довбика и Цыганкова? Известны оценки матча Реал – Жирона
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 февраля состоялся центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона». «Сливочные» уничтожили каталонский клуб со счетом 4:0.

В стартовом составе «Жироны» сыграли украинские звезды Виктор Цыганков и Артем Довбик, которые были заменены на 70-й минуте. От статистического портала WhoScored они получили не высокие оценки за этот матч, у Довбика – 5.9, а у Цыганкова – 6.1.

За «Реал» отыграл на ноль Андрей Лунин. У украинца не было много работы в этом матче, его выступление оценено в 6.8 балла.

Героем поединка стал Винисиус Жуниор, который забил и дважды ассистировал в этом матче. Его выступление WhoScored оценил в 9.7 баллов.

Оценки за матч Реал Мадрид – Жирона от WhoScored

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WhoScored Винисиус Жуниор Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Андрей Лунин Реал - Жирона лучший игрок оценки
Источник Sport.ua
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