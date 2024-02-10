Марченко проиграл 71-й ракетке в отборе к турниру АТР 250 в Делрей-Бич
Илья не сумел обыграть Флавио Коболли в 1-м раунде квалификации
Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 234) завершил выступления на хардовом турнире серии АТР 250 в Делрей-Бич (США).
В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл 71-й ракетке мира из Италии Флавио Коболли за 1 час и 25 минут.
АТР 250 Делрей-Бич. Хард. Квалификация
Флавио Коболли (Италия) [1] – Илья Марченко (Украина) [Alt] – 6:4, 6:2
Это была вторая встреча теннисистов. В 2021 году Илья обыграл Флавио в 1-м раунде основной сетки челленджера в Бьелле.
Марченко провел 6-й поединок в 2024 году. На его счету только 1 победа в новом сезоне. На прошлой неделе Илья не сумел пробиться в основу соревнований АТР 250 в Далласе, проиграв в финале отбора Теннису Сандгрену.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина готова к новым вызовам
Евгений Радченко начинал карьеру в «Металлисте», а закончит предателем