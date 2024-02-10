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  4. Марченко проиграл 71-й ракетке в отборе к турниру АТР 250 в Делрей-Бич
ATP
10 февраля 2024, 18:38 |
24
0

Марченко проиграл 71-й ракетке в отборе к турниру АТР 250 в Делрей-Бич

Илья не сумел обыграть Флавио Коболли в 1-м раунде квалификации

10 февраля 2024, 18:38 |
24
0
Марченко проиграл 71-й ракетке в отборе к турниру АТР 250 в Делрей-Бич
Instagram. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (АТР 234) завершил выступления на хардовом турнире серии АТР 250 в Делрей-Бич (США).

В 1-м раунде квалификации украинец в двух сетах проиграл 71-й ракетке мира из Италии Флавио Коболли за 1 час и 25 минут.

АТР 250 Делрей-Бич. Хард. Квалификация

Флавио Коболли (Италия) [1] – Илья Марченко (Украина) [Alt] – 6:4, 6:2

Это была вторая встреча теннисистов. В 2021 году Илья обыграл Флавио в 1-м раунде основной сетки челленджера в Бьелле.

Марченко провел 6-й поединок в 2024 году. На его счету только 1 победа в новом сезоне. На прошлой неделе Илья не сумел пробиться в основу соревнований АТР 250 в Далласе, проиграв в финале отбора Теннису Сандгрену.

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ATP Делрей-Бич Илья Марченко Флавио Коболли
Источник Sport.ua
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