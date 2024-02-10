Сыграет ли Довбик в старте с Реалом? Известен состав Жироны на суперматч

10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Жироны» Мичел определился со стартовым составом на этот матч.

Украинский хавбек Виктор Цыганков ожидаемо начнет матч в стартовом составе.

Нападающий Артем Довбик также выйдет на поле с первых минут, украинец пропустил последний матч из-за травмы, но успел полностью восстановиться к игре с «галактикос».

Ранее стало известно, что Андрей Лунин начнет матч в старте «Реала».