Сыграет ли Довбик в старте с Реалом? Известен состав Жироны на суперматч
Матч начнется в 19:30
10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
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Наставник «Жироны» Мичел определился со стартовым составом на этот матч.
Украинский хавбек Виктор Цыганков ожидаемо начнет матч в стартовом составе.
Нападающий Артем Довбик также выйдет на поле с первых минут, украинец пропустил последний матч из-за травмы, но успел полностью восстановиться к игре с «галактикос».
Ранее стало известно, что Андрей Лунин начнет матч в старте «Реала».
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