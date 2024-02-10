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Испания
10 февраля 2024, 18:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 19:27
4316
4

Сыграет ли Довбик в старте с Реалом? Известен состав Жироны на суперматч

Матч начнется в 19:30

10 февраля 2024, 18:27 | Обновлено 10 февраля 2024, 19:27
4316
4
Сыграет ли Довбик в старте с Реалом? Известен состав Жироны на суперматч
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставник «Жироны» Мичел определился со стартовым составом на этот матч.

Украинский хавбек Виктор Цыганков ожидаемо начнет матч в стартовом составе.

Нападающий Артем Довбик также выйдет на поле с первых минут, украинец пропустил последний матч из-за травмы, но успел полностью восстановиться к игре с «галактикос».

Ранее стало известно, что Андрей Лунин начнет матч в старте «Реала».

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Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Виктор Цыганков Артем Довбик Кепа Аррисабалага Реал - Жирона стартовые составы Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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name_footbol
К сожалению у Реала больше шансов на победу, но буду болеть за Жирону 
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+1
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Sheva19
Вот сегодня и увидим на что способен Довбик .Ну если У Спорт .юа Реал Жирона уже супер матч то что тогда Барселона Реал это Супер мега матч?
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-4
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