Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч против Жироны

10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.



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Карло Анчелотти определился со стартовым составом на этот матч.

Украинский голкипер Андрей Лунин начнет игру в стартовом составе «галактикос». Это уже четвертый матч Андрея, когда он выигрывает конкуренцию в Кепы Аррисабалаги за место в старте.