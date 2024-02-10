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Испания
10 февраля 2024, 17:49 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:53
531
1

Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч против Жироны

Игра начнется в 19:30

10 февраля 2024, 17:49 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:53
531
1
Лунин или Кепа? Стал известен состав Реала на матч против Жироны
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Карло Анчелотти определился со стартовым составом на этот матч.

Украинский голкипер Андрей Лунин начнет игру в стартовом составе «галактикос». Это уже четвертый матч Андрея, когда он выигрывает конкуренцию в Кепы Аррисабалаги за место в старте.

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Источник Sport.ua
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umnuy2
в топ матче недели в европе 3!!! наших казака
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