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Испания
10 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:11
1464
3

ВИДЕО. Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока Лиги чемпионов

Украинец отличился классным финтом

10 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:11
1464
3
ВИДЕО. Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.

На 39 минуте защитник «ирисок» Виталий Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов Родри, который после финта украинца едва удержался на ногах.

Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

ВИДЕО. Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока Лиги чемпионов

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Эвертон чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Манчестер Сити - Эвертон Родри
Источник Sport.ua
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Volodymyr Shevchenko
Цирк якийсь
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-2
Fant24
Смотреть за игрой Эвертона грустно .Чудо если останутся в премьер лиге 
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-4
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