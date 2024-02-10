Испания10 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:11
1464
3
ВИДЕО. Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока Лиги чемпионов
Украинец отличился классным финтом
10 февраля 2024, 17:06 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:11
1464
3
В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.
На 39 минуте защитник «ирисок» Виталий Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов Родри, который после финта украинца едва удержался на ногах.
Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.
ВИДЕО. Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока Лиги чемпионов
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Комментарии 3
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Цирк якийсь
Смотреть за игрой Эвертона грустно .Чудо если останутся в премьер лиге
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