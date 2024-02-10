В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.

На 39 минуте защитник «ирисок» Виталий Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов Родри, который после финта украинца едва удержался на ногах.

Виталий Миколенко отыграл все 90 минут.

ВИДЕО. Миколенко мастерски обыграл лучшего игрока Лиги чемпионов