10.02.2024 17:00 – перерыв 0 : 1
Англия10 февраля 2024, 16:33 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:07
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Получил ли Ярмолюк свой шанс? Известен состав Брентфорда на матч АПЛ
Украинец остался в запасе
10 февраля 2024, 16:33 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:07
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Сегодня, 10 февраля проходит 24-й тур Английской премьер-лиги. «Вулверхэмптон» на своем поле будет принимать «Брентфорд».
Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выбрал стартовый состав гостей на этот матч. Украинец Егор Ярмолюк снова остался на скамье для запасных и будет ждать выхода на замену.
Стартовый свисток арбитра на этот матч прозвучит в 17:00.
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