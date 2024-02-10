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Вулверхэмптон
10.02.2024 17:00 – перерыв 0 : 1
Брентфорд
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Англия
10 февраля 2024, 16:33 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:07
521
0

Получил ли Ярмолюк свой шанс? Известен состав Брентфорда на матч АПЛ

Украинец остался в запасе

10 февраля 2024, 16:33 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:07
521
0
Получил ли Ярмолюк свой шанс? Известен состав Брентфорда на матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Сегодня, 10 февраля проходит 24-й тур Английской премьер-лиги. «Вулверхэмптон» на своем поле будет принимать «Брентфорд».

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выбрал стартовый состав гостей на этот матч. Украинец Егор Ярмолюк снова остался на скамье для запасных и будет ждать выхода на замену.

Стартовый свисток арбитра на этот матч прозвучит в 17:00.

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Вулверхэмптон Брентфорд Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу стартовые составы Егор Ярмолюк
Источник Sport.ua
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