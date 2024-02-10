Получил ли Ярмолюк свой шанс? Известен состав Брентфорда на матч АПЛ

Сегодня, 10 февраля проходит 24-й тур Английской премьер-лиги. «Вулверхэмптон» на своем поле будет принимать «Брентфорд».

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк выбрал стартовый состав гостей на этот матч. Украинец Егор Ярмолюк снова остался на скамье для запасных и будет ждать выхода на замену.

Стартовый свисток арбитра на этот матч прозвучит в 17:00.