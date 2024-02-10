Англия10 февраля 2024, 16:23 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:16
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Забарный сыграет? Стал известен состав Борнмута на матч с Фулхэмом
Украинский защитник выйдет в основе своей команды
10 февраля 2024, 16:23 | Обновлено 10 февраля 2024, 17:16
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Сегодня, 10 февраля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 24-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Фулхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Забарный в очередной раз выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.
Составы команд:
«Фулхэм»: Лено, Рим, Кастань, Диоп, Робинсон, Кэйрни, Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан, Пальинья, Мунис
«Борнмут»: Нето, Келли, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Скотт, Тавернье, Синистерра, Соланке
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