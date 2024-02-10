Забарный сыграет? Стал известен состав Борнмута на матч с Фулхэмом

Сегодня, 10 февраля «Борнмут» Ильи Забарного в матче 24-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Фулхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Забарный в очередной раз выйдет в основном составе «Борнмута» на матч.

Составы команд:

«Фулхэм»: Лено, Рим, Кастань, Диоп, Робинсон, Кэйрни, Де Кордова-Рид, Перейра, Виллиан, Пальинья, Мунис

«Борнмут»: Нето, Келли, Смит, Сенеси, Забарный, Кук, Кристи, Скотт, Тавернье, Синистерра, Соланке