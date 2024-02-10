Маркевич отреагировал на введение в футбол синих карточек

Международный совет футбола недавно принял решение о запуске в футболе синих карточек.

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на это нововведение.

«Попробовать можно и начать с низших уровней. А там посмотрим, что оно дает и целесообразно ли нововведение для крупных турниров.

Многие симуляции сейчас от футболистов, к судьям бросаются и это не украшает футбол. Что-то нужно с этим делать. Я думаю, что изменения нужны. Надо испытать, посмотреть на эффект, который будет от этого. В принципе, я поддерживаю такую идею», – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич оценил жеребьевку сборной Украины в Лиге наций.