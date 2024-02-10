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  4. Маркевич отреагировал на введение в футбол синих карточек
Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 16:09 |
575
0

Маркевич отреагировал на введение в футбол синих карточек

Тренер «Карпат» поддержал такую идею

10 февраля 2024, 16:09 |
575
0
Маркевич отреагировал на введение в футбол синих карточек
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Международный совет футбола недавно принял решение о запуске в футболе синих карточек.

Главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич отреагировал на это нововведение.

«Попробовать можно и начать с низших уровней. А там посмотрим, что оно дает и целесообразно ли нововведение для крупных турниров.

Многие симуляции сейчас от футболистов, к судьям бросаются и это не украшает футбол. Что-то нужно с этим делать. Я думаю, что изменения нужны. Надо испытать, посмотреть на эффект, который будет от этого. В принципе, я поддерживаю такую идею», – сказал Маркевич.

Ранее Маркевич оценил жеребьевку сборной Украины в Лиге наций.

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судейство IFAB правила футбола Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Источник NV.ua
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