Гендир Кривбасса: «Хотим усилить еще одно звено»
Владимир Баенко – о работе клуба на трансферном рынке
Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал работу клуба на зимнем трансферном рынке:
«Подписание Конаду? Две недели назад он получил украинскую визу. Сейчас подали документы на транзитную Шенгенскую визу. Все на финальной стадии. В ближайшее время Конаду прибудет в Украину. Стараемся успеть, чтобы он приехал к нам в Испанию.
Твердохлеб и Микитишин? Это молодые игроки, на которых мы рассчитываем в долгосрочной перспективе. Адаптация новичков проходит неплохо. У Артура немного лучше, ведь он уже играл за «Кривбасс» и знает требования тренерского штаба. Все идет по плану.
Мы занимаемся подписаниями новых игроков, хотим усилить еще одно звено. Думаю, в ближайшее время вы все узнаете. Думаю, у нас все получится».
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