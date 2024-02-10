Гендир Кривбасса: «Хотим усилить еще одно звено»

Генеральный директор «Кривбасса» Владимир Баенко прокомментировал работу клуба на зимнем трансферном рынке:

«Подписание Конаду? Две недели назад он получил украинскую визу. Сейчас подали документы на транзитную Шенгенскую визу. Все на финальной стадии. В ближайшее время Конаду прибудет в Украину. Стараемся успеть, чтобы он приехал к нам в Испанию.

Твердохлеб и Микитишин? Это молодые игроки, на которых мы рассчитываем в долгосрочной перспективе. Адаптация новичков проходит неплохо. У Артура немного лучше, ведь он уже играл за «Кривбасс» и знает требования тренерского штаба. Все идет по плану.

Мы занимаемся подписаниями новых игроков, хотим усилить еще одно звено. Думаю, в ближайшее время вы все узнаете. Думаю, у нас все получится».