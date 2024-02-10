Это не Довбик. Цыганков назвал главную звезду Жироны перед матчем с Реалом

26-летний украинский футболист Виктор Цыганков назвал главного тренера команды Мичела главной звездой команды и аргументировал свой выбор:

«Мичел не дает расслабиться. Он живет за счет этого, он отдает себя каждому. Он привил нам менталитет победителей. Теперь мы выходим на каждую игру, не думая о том, Барселона это или Реал Мадрид. Мы знаем наши самые сильные качества. Мы знаем, что можем выиграть каждую игру.

Он наша главная звезда, это правда. Мне кажется, по его менталитету видно, что он тренер, который хочет только максимума. Даже в Жироне он всегда хотел побеждать, доминировать, атаковать. Понятно, что он уже чемпион и хочет, чтобы мы были такими же», – сказал Виктор.

10 февраля Артем Довбик, Викторы Цыганков и Ко сыграют в центральном матче 24-го тура Ла Лиги против мадридского «Реала».