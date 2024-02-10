У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной

10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Накануне поединка пресс-служба королевского клуба сообщила, что 30-летний центральный защитник Антонио Рюдигер пропустит матч с жиронцами.

«После обследований, проведенных сегодня медицинской службой «Реала», у Антонио Рюдигера было диагностировано повреждение мышц левого бедра. Его восстановление еще не завершено», – говорится на официальном сайте столичной команды.

Таким образом, у «Реала» не осталось ни одного центрально защитника на встречу с «Жироной». В предыдущем матче с «Атлетико», который Рюдигер также пропускал из-за травмы, в центре защиты «Реала» сыграли номинальной фланговые защитники Дани Карвахаль и Начо Фернандес. Однако Начо пропустит этот поединок с «Жироной».

9 февраля Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции, что наигрывал Карвахаля в центре обороны.

Реал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании