У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной
Антонио Рюдигер пропустит центральный поединок 24-го тура Ла Лиги
10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».
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Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.
Накануне поединка пресс-служба королевского клуба сообщила, что 30-летний центральный защитник Антонио Рюдигер пропустит матч с жиронцами.
«После обследований, проведенных сегодня медицинской службой «Реала», у Антонио Рюдигера было диагностировано повреждение мышц левого бедра. Его восстановление еще не завершено», – говорится на официальном сайте столичной команды.
Таким образом, у «Реала» не осталось ни одного центрально защитника на встречу с «Жироной». В предыдущем матче с «Атлетико», который Рюдигер также пропускал из-за травмы, в центре защиты «Реала» сыграли номинальной фланговые защитники Дани Карвахаль и Начо Фернандес. Однако Начо пропустит этот поединок с «Жироной».
9 февраля Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции, что наигрывал Карвахаля в центре обороны.
Реал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Parte médico de Rüdiger.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 10, 2024
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