Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной
Испания
10 февраля 2024, 15:45 |
1206
1

У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной

Антонио Рюдигер пропустит центральный поединок 24-го тура Ла Лиги

10 февраля 2024, 15:45 |
1206
1
У Реала не осталось ни одного центрального защитника на матч с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Рюдигер

10 февраля состоится центральный матч месяца в Ла Лиге между командами «Реал» Мадрид и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок 24-го тура пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 19:30 по Киеву.

Накануне поединка пресс-служба королевского клуба сообщила, что 30-летний центральный защитник Антонио Рюдигер пропустит матч с жиронцами.

«После обследований, проведенных сегодня медицинской службой «Реала», у Антонио Рюдигера было диагностировано повреждение мышц левого бедра. Его восстановление еще не завершено», – говорится на официальном сайте столичной команды.

Таким образом, у «Реала» не осталось ни одного центрально защитника на встречу с «Жироной». В предыдущем матче с «Атлетико», который Рюдигер также пропускал из-за травмы, в центре защиты «Реала» сыграли номинальной фланговые защитники Дани Карвахаль и Начо Фернандес. Однако Начо пропустит этот поединок с «Жироной».

9 февраля Карло Анчелотти заявил на пресс-конференции, что наигрывал Карвахаля в центре обороны.

Реал – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

По теме:
Это не Довбик. Цыганков назвал главную звезду Жироны перед матчем с Реалом
Лунин рассказал, как бренд с Украины помогает ему показывать уверенную игру
ФОТО. В Довбика верят. Украинец украсил первые полосы газет Испании
Антонио Рюдигер травма Реал Мадрид Жирона Реал - Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Дани Карвахаль Начо Фернандес
Источник ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Хоккей | 09 февраля 2024, 17:03 0
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве
Украина U-18 устроила шоу в игре с Германией. 11 шайб, феерия в большинстве

Победа Украины в овертайме

Скандальный экс-игрок Динамо отказался комментировать матч с динамо москва
Футбол | 10 февраля 2024, 15:12 0
Скандальный экс-игрок Динамо отказался комментировать матч с динамо москва
Скандальный экс-игрок Динамо отказался комментировать матч с динамо москва

Петр Слонка пытался поговорить не только с Жерсоном Родригешем из «Слована», но...

Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Футбол | 09.02.2024, 16:15
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
Европейский гранд нацелился на вратаря Реала и предлагает менее 10 млн евро
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Футбол | 09.02.2024, 18:31
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
ВИДЕО. Дрон военных показал, как сейчас выглядит Донбасс Арена
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Футбол | 10.02.2024, 14:57
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Украинский защитник сменил гражданство на российское и уехал играть в Крым
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Анатол Шиманськ
Вболіваю за 0-0 
Циганков забиває, але арбітр помилково відміняє!
Лунін і Циганков найкоащі!
Всі хейтять судійство.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
Тео Лопес сохранил титул WBO в равном бою против Джемейна Ортиса
09.02.2024, 07:40 3
Бокс
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
Украинизация была недолгой. Почему Вьюнник не хочет играть за Шахтер
09.02.2024, 13:12 47
Футбол
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
ФОТО. Усик первый раз увидел свою новорожденную дочь
10.02.2024, 08:35 1
Бокс
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
Сборная Украины обыграла Польшу в напряженном матче олимпийского отбора
09.02.2024, 23:46 28
Хоккей
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В
08.02.2024, 17:30 25
Футбол
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
В футболе появится синяя карточка. За что ее будут давать?
08.02.2024, 18:04 21
Футбол
Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на тысячнике в Дохе
Костюк, Калинина и Цуренко узнали первых соперниц на тысячнике в Дохе
09.02.2024, 18:56 7
Теннис
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
Сборная Украины узнала соперников. Итоги жеребьевки Лиги наций
08.02.2024, 19:41 110
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем