Футболист сборной Украины отреагировал на слухи о смене гражданства
Максим Таловеров хочет получить вид на жительство в Чехии, но не более
23-летний центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров отреагировал на слухи о том, что он хочет сменить украинское гражданство:
«По законам Чехии есть такое право, что через 5 лет в стране я могу получить постоянный вид на жительство. Меня сейчас с Чехией связывает многое, поскольку я там хорошо адаптировался, знаю культуру, знаю язык, систематически выплачиваю большие налоги.
Летом планирую подавать документы и это мне позволит в первую очередь находиться в Чехии больше, чем 180 дней в год. И не будет необходимости оформлять визу после приезда туда.
У меня там много друзей, много знакомых, очень люблю эту страну. Но на самом деле это не имеет ничего общего с получением гражданства, поэтому не знаю, почему это вызвало такой резонанс в медиа.
Какие бы ни были шаги со стороны федерации Чехии, лично я себя вижу только в футболке национальной сборной Украины. Это даже не обсуждается. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда», – сказал Таловеров.
В ноябре 2023 году Таловеров получил вызова в сборную Украины на поединок против Италии, но официально за национальную команду «сине-желтых» пока что не дебютировал.
Ранее Максим рассказал, что хотел бы перейти в лондонский «Челси».
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