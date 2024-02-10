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Сборная УКРАИНЫ
10 февраля 2024, 15:25 |
2185
1

Футболист сборной Украины отреагировал на слухи о смене гражданства

Максим Таловеров хочет получить вид на жительство в Чехии, но не более

10 февраля 2024, 15:25 |
2185
1
Футболист сборной Украины отреагировал на слухи о смене гражданства
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

23-летний центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров отреагировал на слухи о том, что он хочет сменить украинское гражданство:

«По законам Чехии есть такое право, что через 5 лет в стране я могу получить постоянный вид на жительство. Меня сейчас с Чехией связывает многое, поскольку я там хорошо адаптировался, знаю культуру, знаю язык, систематически выплачиваю большие налоги.

Летом планирую подавать документы и это мне позволит в первую очередь находиться в Чехии больше, чем 180 дней в год. И не будет необходимости оформлять визу после приезда туда.

У меня там много друзей, много знакомых, очень люблю эту страну. Но на самом деле это не имеет ничего общего с получением гражданства, поэтому не знаю, почему это вызвало такой резонанс в медиа.

Какие бы ни были шаги со стороны федерации Чехии, лично я себя вижу только в футболке национальной сборной Украины. Это даже не обсуждается. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда», – сказал Таловеров.

В ноябре 2023 году Таловеров получил вызова в сборную Украины на поединок против Италии, но официально за национальную команду «сине-желтых» пока что не дебютировал.

Ранее Максим рассказал, что хотел бы перейти в лондонский «Челси».

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Максим Таловеров смена гражданства ЛАСК Чехия сборная Украины по футболу
Источник Трибуна
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Комментарии 1
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anacreon
Як в принципі можна було на повному серйозі вкидувати про якусь зміну громадянства, коли ясно було що це банальна посвідка на проживання, яку роблять всі, хто довго за кордоном, аби легше було приїздити чи жити, без зайвої бюрократії і ходінням по довідках?
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