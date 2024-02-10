Футболист сборной Украины отреагировал на слухи о смене гражданства

23-летний центральный защитник австрийского ЛАСКа Максим Таловеров отреагировал на слухи о том, что он хочет сменить украинское гражданство:

«По законам Чехии есть такое право, что через 5 лет в стране я могу получить постоянный вид на жительство. Меня сейчас с Чехией связывает многое, поскольку я там хорошо адаптировался, знаю культуру, знаю язык, систематически выплачиваю большие налоги.



Летом планирую подавать документы и это мне позволит в первую очередь находиться в Чехии больше, чем 180 дней в год. И не будет необходимости оформлять визу после приезда туда.

У меня там много друзей, много знакомых, очень люблю эту страну. Но на самом деле это не имеет ничего общего с получением гражданства, поэтому не знаю, почему это вызвало такой резонанс в медиа.

Какие бы ни были шаги со стороны федерации Чехии, лично я себя вижу только в футболке национальной сборной Украины. Это даже не обсуждается. Хотелось бы закрыть этот вопрос раз и навсегда», – сказал Таловеров.

В ноябре 2023 году Таловеров получил вызова в сборную Украины на поединок против Италии, но официально за национальную команду «сине-желтых» пока что не дебютировал.

Ранее Максим рассказал, что хотел бы перейти в лондонский «Челси».