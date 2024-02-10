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Англия
10 февраля 2024, 11:22 |
1262
0

Украинский защитник изъявил желание присоединиться к Мудрику в Челси

Максим Таловеров рассказал о своих трансферных целях

10 февраля 2024, 11:22 |
1262
0
Украинский защитник изъявил желание присоединиться к Мудрику в Челси
УАФ. Михаил Мудрик и Максим Таловеров

23-летний украинский защитник австрийского клуба «ЛАСК» Максим Таловеров рассказал о своих трансферных целях.

«Я только сейчас в «ЛАСК» официально перешел, хочу сначала этим трансфером насладиться, а потом уже буду думать о других переходах. А если серьезно, то мой хороший друг Михаил Мудрик в Лондоне там сам грустит, было бы классно к нему присоединиться. Но опять, это большие мечты, большие цели. Думаю каждый футболист хотел бы поиграть минимум в топ-5 лигах. Максимум – это АПЛ.

Это одна столь большая цель, но понимаю, что впереди еще много маленьких шагов, чтобы достичь ее. Не хочется загадывать заранее, а хочется думать о следующих матчах за «ЛАСК». Думаю, если буду сфокусирован на следующих играх, то это мне больше поможет, чем если буду думать, в какой следующий клуб перейти. Таких мнений вообще нет. Думаю о матчах «ЛАСК» и выходе на Евро со сборной Украины, – рассказал Таловеров.

Недавно «ЛАСК» официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова, чей контракт ранее принадлежал пражской «Славии».

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Максим Таловеров Михаил Мудрик ЛАСК чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Трибуна
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