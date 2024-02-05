ОФИЦИАЛЬНО. Австрийский клуб подписал украинского защитника

Австрийский ЛАСК официально объявил о подписании украинского защитника Максима Таловерова, чей контракт ранее принадлежал пражской «Славии». Игрок подписал с клубом соглашение, которое будет действовать до лета 2027 года.

Как недавно сообщил журналист Петр Слонка, ЛАСК активировал опцию выкупа, которая была предусмотрена в арендном соглашении по 23-летнему футболисту. По информации того же источника, эта сумма составляет около 1 миллиона евро.

Напомним, первую половину сезона 2023/24 Максим Таловеров выступал за ЛАСК на правах аренды. Он провел 21 матч за клуб, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника сборной Украины в 2 миллиона евро.