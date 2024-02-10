ОФИЦИАЛЬНО. Виктория арендовала двух игроков ЛНЗ

Черкасский «ЛНЗ» официально сообщил о том, что отправил в аренду в сумскую «Викторию» двух своих футболистов: 21-летнего полузащитника Сергея Копыла и 24-летнего форварда Назария Ныча.

Арендные соглашения с обеими игрока рассчитаны до конца текущего сезона. О переходе Ныча в «Викторию» Sport.ua сообщал еще 30 января.

Ныч в нынешнем сезоне принял участие в пяти матчах за «ЛНЗ» во всех турнирах, Копыл – в трех. Результативными действиями не отличился ни один из них.

Сейчас «Виктория» занимает шестое место в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 30 очков.